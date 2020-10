Spesso pensiamo che per noi umani i parassiti siano un problema del passato. Negli ultimi decenni le condizioni igieniche delle nostre case sono migliorate moltissimo, e ci siamo liberati della maggior parte dei parassiti. Ma come forse saprai, non siamo riusciti a liberarci completamente di questi sgraditi ospiti. E non ci riferiamo soltanto a pidocchi e cimici dei letti. Questi parassiti vivono sulla nostra faccia senza che ce ne accorgiamo! Vediamo quali sono!

Parassiti che infestano il 100% degli umani

Esiste un parassita imparentato con le zecche che si trova sulla pelle del 100% degli esseri umani. Questi parassiti vivono sulla nostra faccia senza che ce ne accorgiamo.

Si tratta dei Demodex. I Demodex sono piccoli acari, parenti in miniatura delle temutissime zecche. Ne esistono diverse specie, due delle quali infestano regolarmente gli esseri umani.

Una delle due specie (il Demodex folliculorum) vive tra le ciglia, le sopracciglia, e la barba. L’altro (Demodex brevis) vive nelle ghiandole sebacee su tutto il corpo, ma ama particolarmente le ghiandole del viso. Raggiungono al massimo la lunghezza di 0,5 mm, e sono praticamente invisibili a occhio nudo.

Non sono quasi mai pericolosi

Questi animaletti si nutrono principalmente di pelle morta. Trascorrono la vita all’interno dei follicoli, ma possono anche andare a spasso sulla nostra faccia alla ricerca di cibo. Questo avviene soprattutto di notte, quando i minuscoli acari vanno in cerca di pelle morta, di un compagno o di un nuovo follicolo dove deporre le uova.

Purtroppo questi disgustosi esserini sono universalmente presenti sulla nostra pelle. Si trovano a ogni latitudine e in ogni gruppo di esseri umani.

I Demodex ci accompagnano da centinaia di migliaia di anni, e noi umani ci siamo adattati a convivere con loro. Non provocano alcun disturbo per la maggior parte di noi. Ma possono costituire un problema soltanto quando sono in grande numero.

Pare infatti che contribuiscano ad aggravare casi di acne, dermatite e folliculite.

Se non soffrite di questi disturbi, non preoccupatevi dei Demodex. Continueranno a prosperare sulle nostre facce come fanno ormai da tempi immemorabili.