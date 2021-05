Sentiamo troppo spesso dire che il mare dell’Emilia-Romagna non è pulito. Magari, anche per tipologia di fondali, non sarà limpido e cristallino come altri colleghi della penisola, ma troppo spesso è sottovalutato. E, la riprova, proprio in questi giorni. La famosa Bandiera Blu sinonimo di vacanza super per questo mare affascinate anche se non sempre considerato tra i più belli. E, tra queste mete, comunque molto frequentate, citiamo tra le altre Bellaria- Igea Marina, alla tredicesima premiazione consecutiva. Decisamente un bel record.

Cosa comporta la premiazione con la Bandiera Blu

I criteri con i quali la Fee premia ogni anno le spiagge più belle della nostra penisola, non sono legati solo alla pulizia delle acque. Ma, anche ad altri fattori importanti, come le strutture e le comodità, che spesso determinano il successo e il consenso da parte dei turisti. Indubbiamente, tutti sappiamo che l’Emilia-Romagna eccelle ormai da anni per l’ospitalità, la cucina, le attrazioni e le strutture e sempre più moderne. Il fatto che ci siano solo in questa regione ben 7 spiagge premiate nel raggio di pochi chilometri è la conferma della salute di questa zona da sempre molto amata.

Quali sono le 7 località premiate

Nonostante questo mare affascinate non sia considerato tra i più belli, ancora una volta è stato premiato in molte sue località con la famosa Bandiera Blu, sinonimo di vacanza super, in queste spiagge:

Comacchio;

Cervia;

Ravenna;

Cesenatico;

Misano adriatico;

Cattolica;

Bellaria- Igea Marina.

Tra l’altro, molte di queste mete permettono ai villeggianti non solo di godere di tutti gli agi di una vacanza rilassante, ma anche di splendide escursioni nell’entroterra. Ricordiamo infatti che dalla costa, possiamo inoltrarci sulle colline retrostanti il mare, per visitare borghi e castelli del Medioevo e del Rinascimento. Autentiche perle quasi uguali al passato, assolutamente da vedere e da visitare a 360 °.

