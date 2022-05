Il piatto diverso dal solito e unico nel suo genere che sta facendo impazzire tutti con un ingrediente che combatterebbe addirittura colesterolo e stanchezza

Ludwig Feuerbach filosofo tedesco del 1800 è sicuramente conosciuto dalla maggior parte di noi per quella sua famosa frase: “l’uomo è ciò che mangia”. Espressione che non nasce per la tavola e l’alimentazione, ma che si è letteralmente impossessata delle nostre cucine e delle diete moderne. Magari è il pensiero di tutti noi quando ce ne stiamo seduti al ristorante e vediamo un tavolo occupato da persone sovrappeso che continuano a mangiare. Ma non frutta e verdura, bensì schifezze varie. Se dovessimo applicare quella famosa frase alla ricetta che consigliamo oggi, non faremmo nulla di male. Perché, andremo a vedere un piatto davvero unico e originale, preparato con una farina che molti reputerebbero alleata della salute. In una ricetta gustosa, ecco una miniera di nutrienti. Il piatto diverso dal solito e unico nel suo genere che ci farà sentire meno in colpa mangiando qualcosa di fritto.

Polpettine di grano saraceno farcite di formaggio

Attenzione a queste gustosissime polpettine col grano saraceno e il formaggio filante, che prepareremo con questi ingredienti:

160 grammi di farina;

160 grammi di farina di grano saraceno;

250 grammi di formaggio Fontina o similari;

350 ml di acqua frizzante fredda;

sale;

olio di semi.

Protagonista della nostra ricetta è una farina che sta spopolando, quella di grano saraceno, che, come ricorda questo studio, sarebbe una vera e propria miniera di salute. Vediamo comunque le fasi della preparazione:

prendiamo una terrina capiente e uniamo le 2 farine, dopo averle setacciate, e mescoliamole con l’acqua rigorosamente fredda, regolando di sale;

aiutiamoci possibilmente con una frusta e continuiamo fino a ottenere un impasto liscio e vellutato;

mettiamo in frigorifero per una trentina di minuti, coprendo con la pellicola trasparente per alimenti;

trascorso il tempo, mettiamo sul gas una pentola con l’olio e facciamo scaldare;

tagliamo a cubetti il formaggio e immergiamolo nella nostra pastella, aiutandoci con un cucchiaio o con un accessorio per le palline del gelato, se ce l’abbiamo in casa;

immergiamo nell’olio e friggiamo fino alla doratura, quindi togliamo dall’olio e facciamo asciugare nella carta assorbente.

