Siamo tutti presi dall’organizzazione dei menù di Pasqua e Pasquetta. Abbiamo deciso quale primo piatto portare in tavola e quale tipo di carne preparare come secondo. Ora non ci resta che pensare al dessert. È molto probabile che non ci troviamo a casa nostra per queste vacanze pasquali. Magari siamo invitati ad un pranzo con gli amici o siamo in giro per una scampagnata. È sempre difficile trovare dei dolci che siano facili da trasportare e non si rovinino fuori dal frigo.

Per questo motivo, in genere prepariamo una classica torta con il pan di Spagna o dei biscotti. Qualcuno può magari optare per dei tartufini, ma difficilmente si sceglie altro. Oggi vedremo come preparare una torta facilissima e gustosissima che stupirà tutti. Ideale per un pranzo o una cena fuori casa, possiamo gustarla anche a colazione o a merenda. Non dimentichiamoci di comprare la panna spray, la renderà più divertente.

Si prepara in 20 minuti questo dolce alla Nutella facilissimo e veloce che farà leccare i baffi a tutti

Questo dolce è davvero semplicissimo e richiede l’utilizzo di soli 3 ingredienti e pochi minuti in forno.

Ingredienti

6 uova;

380 g di Nutella;

1 cucchiaio di zucchero a velo;

panna spray.

Procedimento

Rompiamo le uova in una ciotola, ma due albumi trasferiamoli in un altro contenitore;

prendiamo le fruste elettriche e montiamo a neve ferma prima gli albumi separati;

dopodiché passiamo alla ciotola con i 6 tuorli e i 4 albumi e aggiungiamo un cucchiaio di zucchero a velo. Montiamo bene con le fruste elettriche a massima velocità per circa 10 minuti;

sciogliamo la Nutella a bagnomaria o utilizzando il microonde. Uniamola al composto di uova e zucchero e mescoliamo bene. Riprendiamo le fruste elettriche, a media velocità, e continuiamo a montare per qualche altro minuto;

a questo punto uniamo anche gli albumi montati a neve ferma. Mescoliamo con una spatola con molta delicatezza, in modo da non smontare il composto. Dal basso verso l’alto, per inglobare più aria possibile;

foderiamo una teglia con base removibile con della carta da forno. Versiamo il composto e inforniamo in modalità statica a 180° gradi per 20 minuti. Lasciamo raffreddare, togliamola dalla tortiera e poi serviamola con un po’ di panna.

Quindi, si prepara in 20 minuti questo dolce così goloso e davvero semplice. Possiamo prepararlo con largo anticipo e poi portarlo con noi ad una scampagnata. Il vantaggio più grande è che si mantiene bene anche fuori dal frigo. Può essere la conclusione perfetta dopo una succulenta grigliata in giardino. E se vogliamo digerire più in fretta, non dimentichiamoci di portare anche un buon digestivo.

Approfondimento

Basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando