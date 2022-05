I primi piatti sono una vera delizia sia durante l’inverno che, a maggior ragione, durante l’estate. L’Italia è veramente la regina di questi piatti e il primato è più che meritato. Dalle lasagne alla pasta alla carbonara passando per la pasta alla Norma i primi sono delle vere delizie per il palato. Chi ama sperimentare in cucina potrà provare primi alternativi come la carbonara leggermente diversa dal solito. Oggi, però, si andrà a vedere una pasta con un sugo molto particolare.

In molti amano il pesto classico a base di basilico senza sapere che potrà essere preparato anche in maniera alternativa. Il pesto con fave, infatti, è spesso utilizzato come condimento della pasta. Le fave sono legumi che contengono elementi benefici per l’organismo come vitamine, calcio, ferro, fosforo ma anche proteine. Ottime per aiutare l’intestino a funzionare bene grazie all’apporto di fibre. Tuttavia non andrebbero consumate se si soffre di favismo. Alle fave si andranno ad unire le mandorle e per arricchire questa pasta saranno ottime delle gustosissime melanzane. Le melanzane sono un tipico ortaggio estivo ricco di acqua ma anche di vitamine, calcio, potassio e magnesio. Molto versatili possono essere cucinate in diversi modi, compresi i condimenti. Quindi, ecco la ricetta per cucinare le melanzane in padella per dare vita ad un condimento in unione con il pesto di fave.

Ingredienti per 5 persone:

500 g di rigatoni;

300 g di fave;

60 g di mandorle;

60 g di formaggio grattugiato;

4 melanzane;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco la ricetta per cucinare le melanzane in padella come condimento senza pomodori per una pasta estiva e sfiziosa

Per prima cosa bisognerà lavare e pulire le melanzane. Poi, tagliarle a cubetti da lasciare spurgare per un paio di ore. Una volta trascorso il tempo andranno messe a cuocere in un tegame con un filo di olio EVO. Nel frattempo, però, prendere le fave e farle sbollentare per un paio di minuti in acqua salata. In seguito andranno inserite in un frullatore con mandorle, sale e formaggio grattugiato. Frullare il tutto aggiungendo un po’ di olio EVO fino ad ottenere un composto omogeneo.

Per la cottura della pasta mettere a bollire abbondante acqua salata sul fuoco. Seguire le istruzioni sulla confezione ma ricordarsi di scolare la pasta prima che diventi eccessivamente cotta. Meglio servirla in tavola ancora al dente. Da ultimo prendere la pasta e unirla al pesto di fave e mandorle e, soprattutto alle melanzane cotte nella padella. Servire in tavola e consumare sul momento dopo aver condito con pepe secondo il proprio gusto personale.

