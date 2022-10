Con il lockdown tante persone hanno scoperto le piattaforme TV. Imparando come abbonarsi a Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Now TV, Disney+. Perché abbonarsi a Netflix ci permette di vedere migliaia di film, documentari e serie TV.

Lo stesso vale per le altre piattaforme come, appunto, Prime Video, Sky, Disney+, Apple TV, Paramount+. Esse, ogni mese, arricchiscono la loro libreria con tanti nuovi contenuti, alcuni addirittura originali. Ovvero che non sono passati al cinema, ma arrivano direttamente in televisione.

Cosa vedremo ad ottobre sui canali a pagamento

Fare un elenco preciso diventerebbe lunghissimo, rischiando di far smarrire chi legge gli articoli. Ecco, però, una piccola guida a tutto ciò che potremmo vedere di rilevante su questi canali.

Insomma, un piccolo elenco di tutte le prossime uscite Netflix, Sky e Amazon a disposizione di chi è abbonato a queste piattaforme. O lo farà scegliendo, ad esempio, quale piano di Netflix conviene.

Ecco tutte le nuove uscite di Netflix che vedremo ad ottobre 2022

Netflix prevede ben 16 nuovi film ad ottobre, che vanno ad aggiungersi ai numerosi già presenti. Il 5 arrivano tre film: l’horror Mr. Harrigan’s Phone, il romantico Per lanciarsi dalle stelle, il drammatico Togo. Due giorni dopo, altro terzetto di novità. A partire dal thriller La ragazza più fortunata del mondo (con Mila Kunis), l’horror Old People e il drammatico La casa delle bambole.

Aldo Baglio sarà il protagonista, il 12, di Una boccata d’aria. Il 19 da segnalare il fantastico L’accademia del bene e del male, con Charlize Theron e Michelle Yeoh. Invece il 26 arriva The Good Nurse, che ha come protagonisti Jessica Chastain e Eddie Redmayne. Tante anche le serie originali che partono ad ottobre. Come Piccole donne, che arriva l’8. E il 14 debutta la serie italiana Tutto chiede salvezza, sui disagi dei più giovani.

Tutte le prossime uscite Netflix, Sky e Amazon di serie TV e film a ottobre 2022

Quanto a Prime Video, sicuramente da guardare con attenzione è la serie fantascientifica, dal 21/10, Inverso – The Peripheral, che sarà interpretata da Chloë Grace Moretz. Tra i film certamente merita una menzione Argentina, 1985 che è passato a Venezia e vedremo il 21/10. Il 28 spazio al thriller Run Sweetheart Run. E tra le serie debutta, il 7, anche Elected, con Rio de Janeiro in bancarotta.

Tanti i film in arrivo anche su Sky. Il 9 si potrà vedere il drammatico Belfast di Kenneth Branagh. Il giorno dopo, invece, Pieraccioni sarà il grande protagonista della commedia Il sesso degli angeli. Chi ha figli apprezzerà, il 15, Me contro Te persi nel tempo. E il 17, poi, da segnarsi il biografico Una famiglia vincente – King Richard con Will Smith.

