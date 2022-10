Forse molti non ci pensano, ma anche il tappetino che usiamo per lo yoga o per gli esercizi di fitness da fare a casa ha bisogno di una bella pulita, di tanto in tanto. Dopo ogni uso sarebbe opportuno dargli un’igienizzata superficiale e almeno due volte l’anno, lavarlo e pulirlo in modo più approfondito. Alcuni potrebbero chiedersi come lavare un tappetino da yoga antiscivolo senza ricorrere alla lavatrice. Per rispondere a questa domanda ci basta, come al solito, mettere mano ai prodotti infallibili per la pulizia che tutti abbiamo in dispensa.

Puliamolo settimanalmente

Per la pulizia settimanale, possiamo usare una miscela di bicarbonato e aceto (già grandi alleati contro i cattivi odori dei bicchieri in lavastoviglie), con l’aggiunta dell’olio essenziale che più ci piace. Tutto quello che ci occorre è:

1 flacone spray;

1 panno in microfibra;

acqua;

mezzo bicchiere di aceto;

2 cucchiai di bicarbonato;

olio dell’albero del tè (o olio essenziale a piacere).

Nel nostro flacone versiamo prima l’aceto, il bicarbonato e l’olio. Aggiungiamo l’acqua fino a riempire l’intero flacone e agitiamo bene, per far amalgamare tutti i componenti. Per procedere alla pulizia e igienizzazione del nostro tappetino, inumidiamo con la soluzione un panno in microfibra e strofiniamo bene tutta la superficie del tappetino. Sciacquiamo il panno e ripetiamo per togliere tutti i residui di pelle e sudore. Lasciamo asciugare all’aria (non alla luce diretta del sole) e una volta bello asciutto, possiamo arrotolarlo e conservarlo. Se l’odore dell’aceto non ci entusiasma, possiamo sostituirlo con il succo di un limone piccolo. Eseguendo questa operazione una volta a settimana saremo sicuri di usare un tappetino da yoga antiscivolo sempre pulito e privo di batteri.

Come pulire e lavare il tappetino da yoga antiscivolo

Per effettuare la pulizia più approfondita del nostro tappetino da yoga possiamo usare un vaporetto, utile per contrastare l’azione di muffe e batteri e per rimuovere efficacemente i cattivi odori. Quello che dovremo fare sarà stendere il tappetino su un piano e vaporizzarlo cercando di non tralasciare nessun angolo. A questo punto, ripetiamo l’operazione anche dall’altro lato. Infine, potremo lasciarlo asciugare all’aria. Oltre al vaporetto esiste un altro modo per lavare il tappetino da yoga antiscivolo. Riempiamo la vasca con sufficiente acqua da poterci immergere il tappetino e aggiungiamo qualche goccia di detersivo per i piatti. Con una spugna morbida, strofiniamo la superficie delicatamente.

Sciacquiamo sotto il getto dell’acqua, asciughiamo l’eccesso con un panno asciutto e completiamo l’asciugatura all’aria. Per dilazionare il più possibile la pulizia del nostro tappetino, dovremo assicurarci di avere mani e piedi puliti prima di usarlo e aspettare ad arrotolarlo dopo l’uso, lasciandolo all’aria per un po’. Quel che è certo, è che ora possiamo smettere di scervellarci per capire come pulire e lavare il tappetino da yoga, perché tutto quello che ci serve ce l’abbiamo già a casa. Addio puzza di sudore!

