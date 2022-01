In molti avranno sentito parlare, almeno una volta nella vita, della serie sudcoreana intitolata Squid Game, con annessi e connessi. Che ha battuto ogni sorta di record, come quello del tempo di visualizzazione con la cifra sbalorditiva di 1,65 miliardi di ore, in 28 giorni. In pratica, 182mila anni davanti agli schermi per guardare le sfide che mettono in palio soldi e sopravvivenza.

Per capire l’entità di questo successo, la prima stagione di Bridgerton è ora al secondo posto, con 625 milioni di ore. In pratica, Squid Game è stata la serie originale Netflix che ha stabilito anche il record di visualizzazioni. Infatti, sono stati ben 142 milioni gli account che, nelle prime 4 settimane, si sono divorati gli episodi. Una serie, dunque, piaciuta ai fan e non solo visto che l’attore Oh Yeong-su (l’anziano affetto da tumore) ha trionfato, ai Golden Globe 2022. Ecco perché i fan di Squid Game apprezzeranno questa novità ufficializzata da poco, di una serie seguitissima che ha provocato anche dei dibattiti sui social.

Tanti dubbi sulla possibilità di vedere una seconda stagione

La storia è quella di Seong Gi-hun, un sudcoreano pieno di debiti, che vive grazie ai soldi della mamma. Un giorno, uno sconosciuto lo invita a partecipare ad una gara, composta da giochi per bambini, il cui vincitore intascherà una grossa somma di denaro. E lui, accetta, ritrovandosi, così, insieme ad altri 455 partecipanti, in luogo misterioso, controllato da guardie. Durante la prima prova, i giocatori scopriranno che l’eliminazione comporta anche la morte brutale e che a vincere è l’ultimo che rimane in vita. I fan temevano che la parola fine, sulla serie, fosse definitiva, mentre i dubbi su una ipotetica seconda stagione crescevano con il passare del tempo.

I fan di Squid Game apprezzeranno questa novità grossa sulla popolare serie di Netflix

Incertezze che paiono spazzate via visto che la seconda stagione di Squid Game si farà come ha annunciato il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos. Una notizia che farà sicuramente piacere a tutti i fan della serie sudcoreana, desiderosi di scoprire come saranno i nuovi giochi e protagonisti. Ci sarà certamente il protagonista principale, il personaggio di Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae). Il quale, dopo la vittoria del primo Squid Game, probabilmente, vorrà impedire una nuova cruenta edizione dei giochi, boicottandoli. Così come potrebbero ritornare The Front Man e il poliziotto Wi Ha-joon, due pedine chiave della prima stagione. Ancora non è nota la data di uscita di Squid Game 2, ma questo annuncio potrebbe far davvero piacere ai fan di tutto il mondo.