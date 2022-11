Tutte le proprietà di un ortaggio invernale eccezionale

Molta verdura che esiste e possiamo trovare in commercio non la conosciamo. Questo è un grave errore, infatti ci si dovrebbe sempre informare a riguardo. C’è un ortaggio, che fa parte della stessa famiglia del carciofo, che avrebbe tantissimi benefici per la nostra salute. Stiamo parlando dei cardi.

Cos’è

Sono degli ortaggi invernali, proprio per questo motivo è il momento migliore per acquistarli. In questi mesi potremmo beneficiare di tutte le proprietà che saranno sicuramente alle stelle, essendo un alimento di stagione. Proprio perché derivano dalla stessa famiglia del carciofo, hanno un sapore che a tratti lo ricorda. È leggermente amarognolo.

Valori nutrizionali

È un alimento veramente con poche calorie. 100 g apportano 12 kcal, davvero un valore sbalorditivo. Proprio per questo motivo viene utilizzato all’interno di diete ipocaloriche e in generale in un regime alimentare è molto consigliato. Inoltre, i suoi valori nutrizionali sono:

94 g di acqua;

0,6 g di proteine;

0,1 g di grassi;

1,7 g di carboidrati;

1,5 g di fibra alimentare totale.

È un ortaggio particolarmente ricco di potassio, sodio e calcio. Tre sali minerali essenziali per il nostro corpo.

Tutte le proprietà di un ortaggio invernale e come togliere il sapore amaro

Come possiamo notare dai valori nutrizionali è un potente alimento che può essere utilizzato anche in fitoterapia. Il fatto che abbia una buona quantità di fibre alimentari andrebbe a regolarizzare l’intestino favorendo il transito delle feci.

Ma i benefici di questo alimento non finiscono qui. Alcuni utilizzano i cardi anche in cosmetica, in quanto donerebbero elasticità e lucentezza alla pelle. Da un punto di vista della salute, invece, gli aspetti che vanno a controllare sono diversi.

Perché fanno bene

È considerato un alimento depurativo e disintossicante. Ottimo possiamo dire per il fegato. Sostanzialmente, nei cardi, c’è una sostanza che va a proteggere le cellule del fegato. Così si andranno a evitare eventuali infiammazioni e irritazioni.

Sarebbero, poi, diuretici. Alcuni infatti consigliano di bere l’acqua di cottura dei cardi, in quanto avrebbe numerosi benefici. In più sono ottimi antiossidanti, il che va a rallentare la formazione dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare.

Cardi in gravidanza

Tutte le proprietà di un ortaggio invernale diverso dagli altri non sono assolutamente finite qua. Tra le tante cose è consigliato molto in gravidanza. Questo perché andrebbe a rendere di una qualità superiore il latte materno. Dunque, nella dieta di una donna in attesa potremmo aggiungere i cardi. Considerando che si può consumare verdura anche ogni giorno, potremmo consumarli anche due volte a settimana.

Specifichiamo che poi ogni corpo reagisce a modo proprio, quindi è necessario sempre consultare un medico oppure, ancora meglio, una nutrizionista. In poche parole, quindi, è un alimento che può essere tranquillamente usato in cucina come contorno, o in alternativa si potrebbero creare dei piatti gustosi.

Si potrebbe togliere il sapore un po’ amaro dei cardi, buttando nell’acqua di cottura un bicchiere di latte. Così facendo dovrebbero essere un po’ meno amarognoli. Bisognerà anche rimuovere la “pellicina” che ritroviamo sui cardi, che è responsabile di questo sapore.