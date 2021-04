Viviamo tutti in un mondo che ormai non lascia più troppi spiragli a quella che una volta si definiva vita privata. Con tutte le informazioni che abbiamo deciso di mettere online di certo non possiamo aspettarci tanto. Eppure come in tutte le cose devono esserci dei limiti e, soprattutto, le possibilità per poter scegliere, per quanto possibile, cosa condividere e cosa no. La maggior parte delle applicazioni in realtà concede queste scelte, solo che spesso non ne conosciamo l’esistenza. Per questo motivo oggi ne sveliamo una. Infatti ecco il modo per non far vedere lo stato di WhatsApp a persone indesiderate.

In poche parole

Nell’applicazione preferita da molti per scambiarsi i messaggi, ovvero WhatsaApp, è possibile curare il proprio profilo postando sia una foto che uno stato. Con quest’ultimo si intende, per chi non lo sapesse, una frase fatta di poche parole che possa in qualche modo presentarci agli altri. Alcuni decidono di inserire una citazione che si ama, oppure una frase che in poche parole possa essere il più incisiva possibile. Bene, proprio perché si tratta di una sezione privata, l’applicazione concede all’utente la possibilità di decidere a chi mostrarlo. Vediamo come sfruttarla dunque. Infatti ecco il modo per non far vedere lo stato di WhatsApp a persone indesiderate.

Una piccola modifica

Non solamente nascondendo gli accessi è possibile mantenere la privacy. Infatti esistono anche altri metodi per poter nascondere informazioni private a determinate persone. Il procedimento è estremamente semplice. Bisognerà soltanto aprire l’applicazione e cliccare in basso a sinistra sulla voce “stato”. Si aprirà quindi una schermata dove in alto a sinistra comparirà la possibilità di cliccare sulla voce “privacy”.

Ed ecco che, a questo punto, si avrà la possibilità di scegliere se nascondere lo stato a determinati contatti o, se si preferisce, scegliere direttamente a chi mostrarlo. Escludendo così tutti quelli che non sono nella lista. In questo modo potremo scrivere tutto ciò che vogliamo, anche frasi più intime e dedicate solamente agli amici stretti, senza preoccuparci degli altri. Si tratta di una piccola modifica, ma che per molti potrebbe tornare estremamente utile.