La viola del pensiero è un grazioso fiore che nasce spontaneo nelle regioni temperate. Si trova in Europa, in Nord Africa e Asia e si può spesso ritrovare anche nei nostri giardini.

Da sempre è un fiore associato ai bei pensieri, non a caso viene chiamato “viola del pensiero”. Ha principalmente delle proprietà diuretiche e purificanti per l’organismo grazie ai suoi componenti.

I suoi usi variano a seconda dei disturbi e gli effetti positivi più noti sono nei casi di affezioni e spasmi bronchiali e della pelle.

Tutte le benefiche proprietà purificanti di questo fiore viola che possiamo usare come integratore

Questo fiore si può inserire come complemento nella nostra dieta alimentare per curare ad esempio l’acne e delle infiammazioni cutanee. Si può assumere sotto forma di pillola con concentrato polverizzato o compressa.

Altri effetti benefici si hanno grazie agli infusi preparati con 2 cucchiaini di fiori essiccati, da assumere 3 volte al giorno. Anche la tintura madre ha degli effetti curativi soprattutto in caso di tosse e infezioni batteriche con febbre. Vanno consumati ca 4 ml di tintura madre per 3 volte al giorno.

La proprietà purificante incredibile della viola del pensiero per la pelle

Provare per credere, questi estratti del fiore della viola del pensiero sono incredibile per una pelle pura e splendente. Prendere la soluzione pura in fialette o in compresse dà risultati visibili già dopo il primo mese. Si possono associare altre piante come la bardana e la centella asiatica.

Queste saranno efficacissime per combattere acne, secrezioni sebacee eccessive, dermatiti ed eczemi. Sono incredibili tutte le benefiche proprietà purificanti di questo fiore viola che possiamo usare come integratore.

Anche i prodotti cosmetici naturali a base di viola del pensiero sono molto efficaci sulla pelle in seguito a scottature o eczemi solari. Insieme all’iperico la viola del pensiero è un’alleata perfetta per risolvere i problemi della pelle.

