Bastano pochi semplici ingredienti per preparare questo buonissimo piatto sfizioso perfetto per chi ama mangiare sano e veloce

Oggi parleremo di un piatto nutriente e non troppo calorico, ottimo per chi segue una dieta leggera e sana senza però dover rinunciare al gusto. Una pietanza da mangiare fresca perfetta per la bella stagione, pronta in pochissimo tempo utilizzando ingredienti semplici ed economici. Un vero e proprio jolly della cucina sana da poterci giocare sempre senza mai sfigurare. Ecco allora che bastano davvero pochi semplici ingredienti per preparare questo buonissimo piatto sfizioso, perfetto per chi ama mangiare sano e veloce: il riso primavera.

Tutto il necessario per preparare il riso primavera

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 240 gr di riso;

b) 120 gr di piselli;

c) 60 gr di mais;

d) 2 carote;

e) 1 cipolla;

f) 8 pomodorini rossi;

g) 2 würstel;

h) 2 uova;

i) olio extravergine d’oliva;

l) sale e pepe.

La preparazione

Per prima cosa mettiamo a bollire il riso per circa 15 o 20 minuti a seconda della tipologia scelta. Cerchiamo però di lasciarlo un po’ al dente. Scoliamo e facciamo raffreddare.

Mentre il riso cuoce però possiamo dedicarci alla preparazione degli altri ingredienti. Sbucciamo le carote e laviamole con cura. Poi affettiamole creando dei graziosi cubetti. Tritiamo finemente la cipolla e mettiamole in padella con un filo d’olio e un fondo d’acqua. Lasciamo appassire e aggiungiamo carote e piselli. Continuiamo a cuocere il tutto sino ad ottenere la consistenza desiderata. Negli ultimi due minuti di cottura aggiungiamo il mais e del würstel affettato. Saliamo tutto a piacere e uniamo gli ingredienti al riso. Mescoliamo distribuendo ogni elemento in modo uniforme. Se vogliamo, possiamo anche aggiungere qualche pomodorino tagliato a metà e delle uova sode tagliate in quattro. Quando le immergiamo nell’acqua bollente però accertiamoci di farlo con molta delicatezza per non rompere le uova. Per lo stesso motivo, l’ideale sarebbe toglierle dal frigo almeno un’ora prima. Cuociamole per 20 minuti e saliamo.

Abbiamo allora visto che bastano davvero pochi semplici ingredienti per preparare questo buonissimo piatto sfizioso, perfetto per chi ama mangiare sano e veloce.

