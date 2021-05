Mai come prima questa è l’epoca dell’usa e getta. Moltissimi dei prodotti che acquistiamo sono pensati, infatti, per essere buttati via dopo l’utilizzo. Un tempo, però, la maggior parte degli oggetti era pensata per essere riutilizzata molte volte

Ciò avveniva in molti settori e anche nella vita di tutti i giorni. Ecco perché riscoprire questa semplice abitudine del passato può aiutarci a risparmiare denaro e allo stesso tempo salvare l’ambiente.

Una cosa che ci accomuna tutti

Ci sono alcune cose che facciamo praticamente tutti e oggetti che tutti hanno in casa. In un altro articolo abbiamo parlato di come ormai scriviamo sempre meno a mano libera. Nonostante ciò, le penne sono immancabili nelle nostre case. Tra liste della spesa, appunti e firme, ci è sempre comodo avere a disposizione almeno una penna.

Le penne di oggi sono, però, pensate per essere buttate una volta esaurito l’inchiostro. Ciò comporta però diversi problemi.

Prima di tutto dobbiamo continuare ad acquistare nuove penne. Questi oggetti sono inoltre molto inquinanti perché fatti quasi sempre di plastica. Per fortuna possiamo aiutare sia l’ambiente che le nostre tasche con un piccolo investimento iniziale.

Riscoprire il passato

I nostri antenati ovviamente non utilizzavano le penne usa e getta che abbiamo noi. Un tempo la penna per eccellenza era la stilografica.

Alcuni, anche oggi, stanno riscoprendo il gusto dell’utilizzare questo oggetto. La stilografica, infatti, è una penna a inchiostro ricaricabile, spesso fatta di metallo. Se tenuta bene, può quindi durare decine di anni.

Non dovremo dunque gettarla via, inquinando, o acquistarla di nuovo, spendendo denaro. Ecco perché riscoprire questa semplice abitudine del passato può aiutarci a risparmiare denaro e allo stesso tempo salvare l’ambiente!

Scavando tra i nostri cimeli di famiglia troveremo facilmente una stilografica. Se così non fosse, possiamo ancora oggi acquistarne una.

La spesa iniziale supera quella di una penna usa e getta, ma poi non dovremo spendere più denaro se non per l’inchiostro.

In alternativa esistono penne ricaricabili tramite cartucce. In questo caso dovremo gettare via le cartucce esaurite, ma la penna potrà durare per molti anni.