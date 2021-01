Le torte al cioccolato ospitano nel nostro cuore un posto decisamente importante. Fin da quando eravamo piccoli, visto che è davvero difficile trovare un bimbo a cui non piaccia la cioccolata. Cioccolata, che, rimane comunque un’importante valvola di sfogo anche da grandi. Non per niente, quando siamo particolarmente nervosi, abbiamo voglia di qualcosa di dolce, ricorrendo al veloce cubetto di cioccolato. Bisogna anche però fare attenzione perché, se la cioccolata non fa male presa in minime dosi, abbondare non fa assolutamente bene. Ecco allora tutta la leggerezza in questa torta al cioccolato priva di zucchero e burro, seguendo la ricetta dei nostri Esperti.

Torta al cioccolato senza zucchero

Andremo a preparare una torta davvero molto leggera, anche per l’assenza di burro. Utilizzando la classica tortiera da 24 cm, con questi ingredienti:

280 grammi di farina 00;

200 millilitri di latte;

30 grammi di cacao amaro in polvere;

55 ml di acqua;

110 grammi di olio di semi;

una bustina di lievito per dolci;

50 grammi di stevia in polvere.

La preparazione

Tutta la leggerezza in questa torta al cioccolato priva di zucchero e burro, seguendo la nostra ricetta:

prendiamo una terrina e versiamo il latte, la farina, l’olio di semi, il cacao in polvere, il lievito, la stevia e l’acqua. Mescoliamo con vigore, anche eventualmente con l’aiuto del frustino elettrico fino a ottenere una crema abbastanza soda;

prendiamo l’impasto e trasferiamolo nello stampo da 24 cm;

inforniamo a 180 ° con funzione statica per circa 50 minuti;

facciamo di tanto in tanto però la cosiddetta prova stecchino per vedere che alla cottura della superficie, corrisponda anche quella della farcitura. Facciamo attenzione, infatti a non scottare la crosta, lasciando invece l’interno poco cotto;

serviamola fredda, eventualmente con una spolverata di zucchero velo. Ottimo anche quello avanzato dai pandori.

