Truffe nei supermercati: ecco come evitarle. I supermercati sono sempre ricchi di offerte. Vediamo sconti e promozioni ovunque. Ma siamo sicuri che siano davvero convenienti? E se molte fossero solo delle semplici operazioni di marketing? Non è facile capirlo. Soprattutto perché siamo sommersi di cartelli e volantini con sconti da capogiro.

Bisogna riconoscere le vere promozioni e sventare le truffe nei supermercati: ecco come evitarle.

Controlla i prezzi originari

Se il supermercato vicino casa tua fa spesso delle offerte, cerca di segnare i prezzi usuali della merce che compri di più. In questo modo saprai se lo sconto è davvero conveniente. Cerca di conservare gli scontrini, così da confrontare sempre il prezzo originario. O scrivi su un taccuino i prezzi che quel supermercato usa di solito.

Confronta i prezzi con altri supermercati

Un altro trucco è confrontare i volantini di diversi supermercati. Così potrai capire quale supermercato sta realmente proponendo un’offerta e quale invece no. Non preoccuparti, non dovrai girare per tutti i supermercati della città! Online infatti è possibile trovare le promozioni di tutti i supermercati della tua zona. Si tratta di un valido aiuto per capire dove trovare prodotti meno costosi.

Il 3×2: come capire se è una truffa

Il 3×2 è una delle offerte più comuni nei supermercati. Per capire se la promozione offre un risparmio reale, basterà controllare il prezzo ordinario e senza sconti del prodotto in offerta. Con questa offerta il risparmio è effettivo sui prodotti a lunga conservazione o su quelli che usiamo spesso. Per risparmiare infatti, dobbiamo paradossalmente spendere di più per acquistare 3 articoli di cui normalmente ne compreremmo solo uno. Il risparmio c’è, ma facendo una scorta.

Attenti anche alle promozioni “tutto a 50 centesimi” o a 1 euro. Spesso in promozione ci sono confezioni piccole o formati mini. Controllate prima il prezzo al chilo del prodotto! Capirete così se stanno cercando di truffarvi. Offerte del genere infatti servono a far spendere di più ai clienti e anche a spingere marchi meno conosciuti. Per questo è sempre importante tenere gli occhi aperti.

Attenzione, confronto con altri supermercati e coscienza del prezzo originario. Quando ci sono truffe nei supermercati, ecco come evitarle. Un modo semplice ed efficace che vi farà risparmiare tempo e danaro!