Lavorare da casa, tre importanti consigli per la tua salute da seguire. In questo periodo molti di noi hanno lavorato da casa. A causa della pandemia infatti, siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini. Abbiamo detto addio all’ufficio, e siamo entrati nel mondo dello smart working. Un nuovo modo di lavorare e di trascorrere le nostre giornate. Niente traffico, lavoro in pigiama e più tempo per i figli. Ma lavorare da casa presenta anche diversi svantaggi che mettono a rischio la salute di tutti noi.

Quindi se sei costretto a lavorare da casa, ecco tre importanti consigli per la tua salute.

Prendi del tempo per te stesso

Un vantaggio per chi lavora da casa è gestire contemporaneamente gli affari di lavoro e le faccende domestiche. Ma si tratta di una gratifica solo apparente. Riempire infatti le pause lavorative con le faccende domestiche fa perdere la concentrazione. Si rischia di creare un sovraccarico nel proprio cervello che non permette di essere lucidi mentre si lavora. Ecco perché è importante prendersi del tempo per sé.

Nelle pause bevi il tuo caffè alla scrivania, vai sul balcone a prendere una boccata d’aria o sdraiati sul divano. Evita di iniziare a pulire il forno o di passare l’aspirapolvere. Questo non farà altro che confonderti e stancarti il doppio!

Interagisci con qualcuno

Per chi solitamente lavora fuori casa, uscire per raggiungere il posto di lavoro è fondamentale. Fare il pendolare mette a rischio la persona da malattia cardiovascolari, insonnia o pressione arteriosa, è vero. Ma dà anche la possibilità di interagire, parlare con gli altri e confrontarsi.

A casa invece, il lavoratore deve scontrarsi con se stesso. Per questo è importante uscire di tanto in tanto. Vai al bar, chiacchiera con qualche cliente e fai una passeggiata. Tornerai a casa con un altro umore e il tuo cervello ti ringrazierà!

Preparate il pranzo la sera prima

Con il pretesto del lavoro da casa, si finisce spesso per mangiare ciò che capita durante la pausa pranzo. La voglia di cucinare è pari a zero, soprattutto perché si sa che poco dopo si dovrà tornare a lavorare. Ecco perché, un consiglio utile, è quello di preparare il tuo pranzo la sera prima. In questo modo avrai un piatto salutare e già pronto sulla tua tavola tutti i giorni!

Quindi, se sei costretto a lavorare da casa, questi tre importanti consigli per la tua salute ti aiuteranno a non perdere la bussola. Seguili con attenzione e pensa a te stesso! Lavorare da casa sarà molto più facile e gratificante!