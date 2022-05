Pelle del viso sana, liscia e ringiovanita di anni con questa crema naturale fatta in casa che sfrutta le proprietà di un piccolo frutto

Tutti cerchiamo l’elisir di lunga vita. A chi, infatti, non piacerebbe acquisire l’esperienza e la saggezza dell’età senza dover mostrare anche i segni del tempo? Purtroppo, tutto ciò che possiamo fare è seguire alcuni consigli degli esperti, e magari provare qualche trucco antietà che possa far sembrare il tempo solo un numero indicato sui documenti.

Per quanto esistano vari tipi diversi di tessuto adiposo, come sapremo bene gli esperti ci consigliano alcune buonissime abitudini. Dormire molto, idratarsi, combattere lo stress sono passaggi necessari. Massima attenzione poi alle esposizioni solari prolungate. Ricordiamoci che quando acquistiamo la crema solare dovremmo conoscere il parametro molto importante da visionare prima dell’acquisto. Infatti, una scarsa protezione può significare invecchiamento precoce della cute.

Infine, una regolare ed attenta opera preventiva di tipo estetico può contribuire a rendere la pelle più luminosa e viva. Non tutte le creme però devono necessariamente provenire da costose boutique di prodotti specializzati. Talvolta possiamo semplicemente sfruttare le proprietà di ingredienti come il mirtillo, il miele d’acacia ed il latte di mandorle. Con questo rimedio della nonna punteremo ad avere un viso più luminoso e, allo sguardo esterno, una pelle del viso sana, liscia e ringiovanita.

Come applicarla

Forse già eravamo a conoscenza delle proprietà antiossidanti del succo di mirtillo. Tuttavia, non dobbiamo limitarci a questo, ma anzi possiamo creare una crema da viso antietà come le nonne raccomandavano. Sfrutteremo così le proprietà fitoterapiche anche per illuminare il nostro volto e provare a distendere le nostre rughe. In primo luogo, dobbiamo frullare i mirtilli. Prendiamone l’equivalente di 5 cucchiai e una volta frullati versiamo il risultato in un contenitore. Aggiungiamo mezzo bicchiere di latte di mandorla, che è dotato di quelle proprietà antiossidanti che lo rendono spesso utilizzato in prodotti cosmetici.

Se abbiamo a disposizione altri tipi di latte, non preoccupiamoci. Infatti, sia quello vaccino che quello (molto più raro) di asina hanno proprietà idratanti. Utilizziamo quello di capra se la nostra pelle è particolarmente sensibile. Infine, aggiungiamo un cucchiaio di miele d’acacia ben sciolto. Mischiamo con vigore questi ingredienti per ottenere un composto omogeneo e pronto da spalmare. Applichiamo così sul nostro volto.

Pelle del viso sana liscia e ringiovanita di anni con questa crema naturale fatta in casa che sfrutta le proprietà di un piccolo frutto

Dobbiamo avere pazienza con questa crema viso. Rilassiamoci e facciamo agire per circa 30/40 minuti sulla superficie. Una volta passati, risciacquiamo con attenzione per togliere tutti i residui. Noteremo un colorito più intenso ed energico. Un ottimo modo per far risplendere il nostro volto.

Lettura consigliata

Basta occhi gonfi e cadenti e palpebre appesantite con questo impacco naturale pronto all’uso per sembrare più giovani