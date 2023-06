Trucco palpebra cadente over 50: correggi così l’occhio incappucciato e rendi lo sguardo più giovane e seducente

Cerchi consigli su come ingrandire lo sguardo, sollevare la palpebra cadente e rendere lo sguardo più giovane e fresco? Ecco qualche trucchetto utile e semplice da realizzare.

L’occhio incappucciato non è certo un difetto, tuttavia possiamo valorizzarlo in poche mosse, con pochi prodotti e senza bisturi o punturine. E allora perché non farlo?

Partiamo dal principio: saper usare con intelligenza il make up è una regola d’oro che vale a tutte le età. Un’arma che con passare del tempo diventa sempre più vincente se riusciamo a contrastare i segni dell’invecchiamento. In commercio esistono tantissimi prodotti in grado di aiutarci nell’impresa. Dopo l’ultimo trend che spopola sul web e che corregge l’occhio all’ingiù in meno di 30 secondi, ecco qualche altro consiglio pratico per giocare con il make up e “togliersi” da dosso qualche anno.

Trucco palpebra cadente over 50: ottimo alleato l’eye-contouring

Siamo abituati ad associare il termine contouring con l’azione di scolpire il viso con il make up, eppure, non tutti sanno, che questa tecnica è favolosa anche per ingrandire lo sguardo. Adatto a qualsiasi forma dell’occhio, il gioco di chiaroscuro è in grado di sollevare otticamente le palpebre più cadenti.

Per un effetto più liftato, si consiglia di applicare degli ombretti più scuri (come il marrone o il tortora) sulla palpebra fissa, mentre i colori più chiari (come il rosa o il beige) da utilizzare come punto luce nell’angolo interno dell’occhio e sulla palpebra mobile.

Per la categoria “trucco palpebra cadente over 50” molto utile è anche l’eyeliner (anche se in molte lo sottovalutano). In molti casi, in presenza di una palpebra cadente, l’eyeliner non viene scelto, probabilmente per non chiudere ulteriormente l’occhio, eppure è l’ideale per ridisegnare i contorni. Ovviamente, non dovrà essere eccessivo e la linea dev’essere sottilissima e presente solo all’attaccatura delle ciglia, disegnando dei trattini ravvicinati (e non una linea vera e propria). Per concludere il make up, il mascara non deve mai mancare. Per un effetto più delicato e naturale, però, invece del classico mascara nero si consiglia un mascara sui toni del marrone o del blu. L’importante è conoscere la tecnica per applicare qualsiasi mascara in modo corretto.

Il primer occhi è importante

Alleato della pelle liscia e compatta, il primer occhi (da applicare, ovviamente, prima del trucco) è importantissimo. Questo prodotto rende la pelle più levigata e prepara una base fissante per il make up che durerà certamente molte ore in più.