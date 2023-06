Vuoi andare a vivere in centro, nella città meno cara d’Italia? Bastano 50mila euro per comprare questo appartamento, libero subito

Con l’inflazione alle stelle, è normale, per una persona, fare due calcoli. La vita costa sempre di più e chi abita nelle grandi metropoli sa come sia diventato tutto più caro. Ecco perché, con la giusta occasione, uno potrebbe cambiare vita. Magari, andando a vivere, in centro, nella città meno cara d’Italia. Bastano solo 50mila euro

Tante nostre scelte, purtroppo, sono condizionate dal portafoglio. Vorremmo fare di più, ma le finanze e i costi ci si mettono di traverso, rovinandoci i piani. Tanti sognano la casa di proprietà, ma ci sono prezzi che, onestamente, sono inavvicinabili per molte tasche.

Ogni tanto, faremmo bene a guardare, sui vari siti specializzati, offerte di vendite case. Anche perché tanti vogliono vendere, magari perché sono case ricevute in eredità che rappresentano, comunque, un costo fisso.

Questa è la città più cara d’Italia. Fare la spesa costa più che in altre parti

Aggiungici poi il costo della vita, che sembra non guardare in faccia a nessuno, che il quadro è davvero drammatico. O forse no? Infatti, bisognerebbe anche prendere il coraggio a due mani e, per chi può, cambiare vita. Inutile lamentarsi del costo della vita. Milano è la città più cara d’Italia e si sa.

Anche ad aprile, il primo posto non glielo toglie nessuno, come dimostra la classifica stilata, mensilmente, dall’Unione Nazionale Consumatori su dati Istat. Seguita da Bolzano, Siena, Varese, Trento, Grosseto, Genova e Brindisi. Insomma, chi compra casa qui o ci vive in affitto, sa a cosa va incontro.

E questa è la meno cara d’Italia. Vivere qua non è una cattiva idea per chi si può trasferire

E tu vuoi andare a vivere in centro, nella città meno cara d’Italia? Perché esiste anche la classifica dei luoghi più economici del nostro Paese. Se terza è Campobasso e seconda è Catanzaro, sapete qual è la più virtuosa di tutte? Potenza.

Ha l’inflazione più bassa d’Italia, ovvero +5,8%, rispetto al +9% di Milano. Insomma, a Potenza la vita aumenta, ma meno che nel resto d’Italia. Ecco, allora, che comprare casa qua e trasferirsi, per chi può, non è una cattiva idea. Così, come andare in una delle 3 Regioni meno care del nostro Paese.

Vuoi andare a vivere in centro, nella città meno cara d’Italia? Con 50mila lo puoi fare, ma leggi l’inserzione

Su Tecnocasa abbiamo provato, in data 6 giugno, a fare una ricerca. Ed è venuta fuori, questo trilocale. Si tratta di 81 metri quadri con 3 locali. Due sono camere da letto e 1 è altro. Ci sono anche 2 bagni e la cucina abitabile. Il tutto, su quattro piani. Il riscaldamento è autonomo, a stufa, alimentato a metano e la classe energetica è G. È libero subito, ma, come spiegano nell’annuncio, lo stato è: da ristrutturare.

Quindi, chi investe su questo immobile, il cui anno di costruzione è il 1956 e la cui classe è Popolare, sa che poi dovrà farci anche dei lavori dentro. Ci sono, comunque, nell’inserzione, ben 20 foto così da rendersi conto dello stato. In ogni caso, ribadiamo che le informazioni di questo articolo sono desunte solo dall’annuncio. Per ulteriori domande, chiamate Tecnocasa. Se, invece, amate i borghi storici, c’è una casa in vendita allo stesso prezzo, qui.