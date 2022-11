Trucco da usare per allungare gli occhi tondi piccoli o grandi e come toglierlo

Non è un mistero che durante la settimana ognuna di noi tenda a truccarsi in modo pratico e basilare visto che il tempo è poco.

Quando invece abbiamo più tempo per prepararci, magari in previsione di una cena romantica, ci attardiamo a cercare consigli per valorizzare i nostri lineamenti.

Ma non si tratta solo di affinare le linee del viso per renderlo più longilineo o scolpito, bensì anche di definire lo sguardo. Anziché applicare il solo mascara, in effetti, va chiamato in causa anche l’eyeliner, utilissimo quanto temibile. In realtà, bastano pochi passaggi per fare una linea perfetta e dritta, ottima per valorizzare l’occhio senza risultare eccessiva.

Andiamo comunque più nello specifico e scopriamo quale trucco da usare per allungare gli occhi tondi piccoli come anche quelli grandi.

Proprio l’eyeliner gioca un ruolo fondamentale: il segreto è quello di mantenere costante lo spessore del tratto lungo l’intera rima ciliare. Ricordiamoci, peraltro, di riempire bene gli spazi tra le ciglia, così da enfatizzare la profondità dello sguardo.

Inoltre, se vogliamo essere sicure di tracciare una riga dritta, disegniamone prima una con la matita marrone così da evitare eventuali errori.

Si dovrebbe poi procedere con una codina sottile nell’angolo interno dell’occhio, per dare maggiore intensità: un cat eyes in piena regola.

E se vogliamo uno sguardo ancora più sensuale, non serve altro che un paio di abbondanti passate di mascara, più semplici delle ciglia finte.

Fondamentale il supporto del piega ciglia in fase di preparazione: le ciglia risulteranno più distese e non dovrebbero formarsi troppi grumi di prodotto.

Valorizzare la grandezza

Se invece più che lo sguardo magnetico ci interessa mettere l’accento sulla grandezza piena dell’occhio, i passaggi da fare sono altri.

In questo caso è l’ombretto a giocare un ruolo di punta, basta solo qualche accorgimento nella scelta e nella combinazione delle nuances.

Il consiglio è quello di sfumare un ombretto chiaro sulla palpebra mobile e una sua gradazione leggermente più scura nella piega della stessa.

Scegliamo poi una matita morbida in tinta con gli ombretti appena applicati e sfumiamola all’attaccatura delle ciglia.

Per quanto concerne la stesura del mascara, poi, ricordiamo che dovrebbe interessare solo l’arcata ciliare superiore.

Delineati i passaggi per l’uno o l’altro caso, specifichiamo anche che si tratta di un make up replicabile anche per chi solitamente indossa gli occhiali.

Trucco da usare per allungare gli occhi tondi e rimuoverlo in maniera corretta

Detto questo, è anche vero che al piacere di truccarsi è direttamente proporzionale la noiosa fase di rimozione del make up.

In realtà, ad alcune piace questo momento di beauty routine ma è anche vero che quando siamo stanche non vorremmo proprio sentir ragione.

Allo stesso tempo, però, sappiamo bene che per la salute della pelle è indispensabile procedere con una corretta detersione.

Ma siamo sicure di sapere come agire nel rispetto della zona occhi?

Vietati i movimenti troppo bruschi, che tendono a indebolire le ciglia e, più in generale, a irritare gli occhi. Ad esempio, dovremmo evitare di tirare la pelle del contorno occhi verso le orecchie o le guance nel tentativo di eliminare il make up.

Inoltre, dovremmo per prima cosa dedicarci alla rimozione del mascara e solo dopo passare alla pulizia di ombretti o eyeliner.

Prendiamo dunque un dischetto di cotone, inumidiamolo con uno struccante appoggiandolo sulle ciglia per 10 secondi e poi puliamo con movimento dall’alto verso il basso.

Infine, un piccolo appunto sulla tipologia di struccante: consigliati quelli contenenti acqua micellare o i bifasici.

Questi ultimi si compongono di due parti, una acquosa e l’altra più oleosa, adatta in particolar modo anche e soprattutto alla rimozione dei prodotti waterproof.