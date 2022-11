5 mete europee low cost dove passare il Capodanno a due passi dall’Italia

Si sta avvicinando l’inverno e con esso anche la fine dell’anno. Inizia quel periodo di preparazione per le feste natalizie, ma anche di organizzazione del Capodanno. Molti di noi si preoccupano di preparare un bel banchetto in casa, circondati dagli amici e con il conto alla rovescia.

Alcuni scelgono, invece, una bella festa in montagna, magari in qualche seconda casa. Se vogliamo iniziare il nuovo anno in modo alternativo, però, potremmo pensare a un breve viaggio.

Quello che più spaventa dello spostarsi in questo periodo è sicuramente il costo. Non tutti, però, conoscono alcune mete europee molto economiche dove passare il Capodanno. Con un po’ di organizzazione potremmo passare due o tre giorni davvero incredibili, ma senza spendere un occhio della testa. Queste destinazioni sono a due passi dall’Italia e facilmente raggiungibili in aereo.

5 mete europee low cost dove passare il Capodanno raggiungibili in aereo

La prima destinazione della nostra lista è una città portoghese davvero sottovalutata, ovvero Braga. Questa cittadina è una delle più antiche del Paese, ma non per questo meno vivace. Infatti, Braga è una città universitaria e per questo non manca di locali e centri culturali. Qui non mancheranno festeggiamenti, tra un bicchiere di vinho verde e l’altro. Questa destinazione è la più economica del Portogallo, sia per quanto riguarda il cibo che l’alloggio.

Inoltre, non dimentichiamoci di fare un salto al Braga Parque, il centro commerciale del posto dove possiamo mangiare e prendere qualche souvenir. Per raggiungere Braga dovremmo atterrare all’aeroporto di Porto e con circa un’ora di autobus saremo arrivati a destinazione.

Se amiamo il pattinaggio, allora una destinazione da non perdere è sicuramente Zagabria. Questa città della Croazia è ricca di eventi organizzati per il periodo natalizio e per il Capodanno. L’attrazione più importante del posto è, però, la gigantesca pista di pattinaggio organizzata nella Piazza Re Tomislav.

La sera di Capodanno possiamo mangiare qualcosa alle bancarelle sparse per la città, per poi avvicinarci alla piazza principale. Qui ci saranno fuochi d’artificio e il conto alla rovescia, con festeggiamenti davvero incredibili.

Non perdiamoci questa perla in Belgio

Un’altra meta assolutamente da non perdere delle nostre 5 mete europee low cost dove passare il Capodanno si trova in Belgio. Non si tratta di Bruges o Bruxelles, ma di Gent. Questa città a metà strada tra le altre due è raggiungibile in metro in meno di un’ora. Qui troveremo tutte le delizie tipiche del Belgio, tra cui le patatine fritte e le praline al cioccolato.

Al posto del bicchiere di prosecco, non potremmo fare a meno di brindare con una buona birra belga. Gens è molto più economica di Bruxelles, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi e il cibo. Non mancheranno i festeggiamenti con fuochi d’artificio e musica.

Ci spostiamo ora in un Paese poco conosciuto, ma non meno meraviglioso, ovvero la Lettonia. Prendiamo un volo per Riga, la capitale dell’Art Nouveau europea, dove potremmo assistere a concerti, performance e bancarelle.

Anche qui lo spettacolo di fine anno non manca, soprattutto sulle rive della Daugava, il fiume che attraversa la città. Riga non è molto popolare come metà e i suoi voli sono molto più economici di altre capitali europee. Questo vale anche per gli hotel, a basso costo anche se superano le 3 stelle.

Infine, un’alternativa a Berlino

A poco più di un’ora da Berlino, infine, troviamo la nostra ultima meta, ovvero Lipsia. Leipzig, in tedesco, è una città molto moderna e alla moda. Qui potremmo gustare un delizioso cenone vegetariano a base di vegan cϋrrywurst e kebab di tofu.

Inoltre, ci sono diversi locali e discoteche che organizzano delle feste per il Capodanno. In alternativa, facciamo il conto alla rovescia ad Augustusplatz, una delle piazze più grandi d’Europa. Il primo giorno dell’anno, non dimentichiamoci di fare una pausa al bar frequentato da Goethe. Per risparmiare, possiamo raggiungere Berlino in treno e poi allungare il percorso e arrivare fino a Lipsia.