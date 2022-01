Le cipolle sono molto utilizzate in cucina per insaporire tantissime pietanze. Ce ne sono di tanti tipi: dorata, bianca, rossa, ramata. Sono venti le tipologie di cipolle coltivate dal Nord al Sud Italia.

I benefici

La cipolla è un bulbo dai tanti benefici ed è considerata un vero toccasana per la salute del nostro organismo. Già nell’antichità era utilizzata per attenuare i sintomi dell’influenza e del raffreddore.

Questo bulbo dovrebbe essere usato quotidianamente perché ha proprietà antibatteriche, antidiabetiche, antitumorali, antimicotiche. Grazie al contenuto dell’allicina contribuisce ad abbassare la pressione ed è consigliata a tutti coloro che sono a rischio cardiovascolare.

Il decotto di cipolla ha un ottimo potere diuretico. Questo tubero inoltre, ha effetti benefici per coloro che soffrono di artrite e artrosi, gotta e di dolori muscolari.

Un’altra importante peculiarità della cipolla è quella antibiotica, sollecita il funzionamento dei reni e contrasta i vermi intestinali.

I trucchi rimedi e segreti sulle cipolle per usarle al meglio in cucina e godere dei suoi benefici

Se abbiamo poca dimestichezza o esperienza con le cipolle, esistono dei “trucchetti” e dei suggerimenti per poterle utilizzare in cucina senza piangere, senza avere difficoltà a digerirle e per eliminare il fastidiosissimo odore dalle mani.

Tutti i trucchi per non lacrimare

Primo trucco

Il primo trucco per evitare di piangere mentre affettiamo una cipolla è bagnare continuamente e mentre affettiamo la lama del coltello.

Secondo trucco

Mentre affettiamo la cipolla tenere in bocca una fetta di pane tra le labbra non ci farà piangere!

Terzo trucco

Immergere la cipolla per qualche attimo in acqua bollente prima di tagliarla.

Quarto trucco

Tenere la cipolla per qualche minuto in freezer e poi affettarla.

Quinto trucco

Dividere la cipolla in quattro parti e immergerla in acqua e aceto prima di affettarla.

Come digerire la cipolla cruda

Se intendiamo aggiungere della cipolla alla nostra insalata ed evitare che ci provochi un’indigestione tamponarla con del sale fino, intingerla nell’acqua fredda per tre minuti, sciacquarla e asciugarla.

Oppure possiamo appassire le cipolle in un tegame con poca acqua e vino bianco, oppure acqua e un pizzico di dado. Dopodiché, procedere aggiungendo l’olio per soffriggere la cipolla. Questo procedimento la renderà facilmente digeribile.

Come togliere l’odore dalle mani

Avere le mani che odorano di cipolla non è certamente piacevole.

Per eliminarlo, lavarle con del sapone di Marsiglia dopo aver aggiunto un cucchiaino di caffè in polvere.

Eliminare l’odore di cipolla dalle stoviglie

Per eliminare l’odore di cipolla dalle stoviglie basta strofinarle con una carota.

Abbiamo appena visto i semplici trucchi rimedi e segreti sulle cipolle per usarle al meglio in cucina e godere dei suoi benefici.