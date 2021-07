L’albero di limone è una pianta molto resistente e si adatta a vivere sia a terra che in vaso. Quest’ultimo deve essere di una misura giusta per far sì che la pianta cresca bene e dia frutti. Inoltre, anche se predilige il caldo del clima mediterraneo, può sopravvivere anche con climi freddi se ben protetto. Il frutto del limone è un dono preziosissimo non solo in cucina. Oltre a essere bellissimi e quindi molto ornamentali, i limoni e il loro succo hanno tantissimi e utili usi.

Tra le regole generali per avere una pianta di limone sana e rigogliosa, la potatura è fondamentale. Essa è necessaria affinché la pianta fiorisca e produca. Questo solitamente avviene due volte all’anno, in base al clima in cui si trova la pianta. La fioritura per un limone in buone condizioni avviene in inverno e poi in tarda primavera. Per godere dei frutti, poi, bisogna aspettare febbraio e fine agosto-settembre.

I mesi che precedono l’estate sono, infatti, i mesi migliori per avere abbondanti fioriture. Il caldo e anche una leggera arsura permettono alla pianta di fiorire. Proprio per questa ragione è in estate che si pratica la potatura. Ecco, quindi, tutti i trucchi per la potatura estiva della pianta di limone per una splendida fioritura.

Trucchi per la potatura estiva della pianta di limone per una splendida fioritura

L’estate è il momento in cui le piante, in questo caso il limone, sono a riposo. Solitamente questa pausa avviene a luglio, nel periodo tra le due fioriture annue. Il segreto è potare solo i rami secchi oppure troppo piccoli per fiorire, o ancora quelli che crescono al centro della chiome dell’albero. Si possono accorciare anche i rami che hanno dato frutti nei mesi passati.

È bene sapere che solo i rami di limone nati nell’anno prima daranno fiori e frutti a fine estate. Prima della potatura si devono staccare tutti i frutti rimasti sull’albero.

Subito dopo aver effettuato la potatura, la pianta deve essere concimata. Il concime tradizionalmente migliore per i limoni è quello a base di lupini spezzati, ricco di aminoacidi e sali minerali. Il concime deve essere leggermente interrato. Ne servirà un etto per metro quadro se il nostro limone è a terra. Differentemente usiamo la quantità in base alla grandezza del vaso. È fondamentale anche che dopo la potatura l’albero venga ben innaffiato per alcuni giorni.

