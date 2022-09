Trucchi per andare in pensione prima che pochi conoscono

In Italia l’argomento pensioni è molto delicato. I lavoratori hanno sempre paura che una nuova norma possa, in qualche modo, allontanare il momento della quiescenza. Troppe volte, infatti, l’introduzione di una nuova Legge ha allungato i requisiti di accesso. E non di rado ha creato una folta categoria di esodati. Quello che bisogna considerare, però, è che ci sono diversi modi di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Esiste la pensione anticipata ordinaria, la Quota 100, la Quota 102, la pensione anticipata contributiva e quella per lavoratori precoci. Per non parlare della pensione anticipata per i lavoratori gravosi e usuranti.

Come andare in pensione prima dei 67 anni

Andare in pensione prima dell’età ordinamentale prevista per la misura di vecchiaia, quindi, non è impossibile. Anche se, poi, la maggior parte delle misure in vigore richiedono un numero di anni di contributi molto alto. 42 anni e 10 mesi per gli uomini e per le donne un anno in meno è il requisito di accesso alla pensione anticipata. 38 anni di contributi sono necessari per Quota 100 e Quota 102. Solo per fare alcuni esempi.

Ma tra i trucchi per andare in pensione prima dei 67 anni ci sono anche altre misure che sono meno conosciute e che richiedono requisiti decisamente più bassi. E alla portata di tutti.

Uscire dal mondo del lavoro 5 e 7 anni prima

Per andare in pensione 5 anni prima possono essere utilizzati, ad esempio, i fondi di solidarietà bilaterali. Ovvero uno strumento volto ai settori che non possono fruire della Cassa Integrazione. I fondi di solidarietà garantiscono un reddito mensile per i lavoratori che matureranno i requisiti per accedere alla pensione entro 5 anni. Sia che si tratti della pensione di vecchiaia che di quella anticipata.

Un’altra alternativa che permette il pensionamento 7 anni prima è l’isopensione, come chiarito dal messaggio INPS 2216 del 27 maggio 2022. Per poterne fruire, però, è necessaria la stipula di un accordo sindacale da parte delle imprese. Che in questo modo saranno agevolate nell’affrontare gli esuberi.

Trucchi per andare in pensione prima che pochi conoscono

La pensione anticipata, quindi, può essere garantita anche da misure non troppo conosciute. E anche se quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora richiedono situazioni particolari, esiste una misura che è rivolta a tutti. Si tratta della RITA, scivolo che permette di anticipare la pensione anche di 10 anni. I disoccupati possono accedere a 57 anni, chi è in servizio a 62 anni. In entrambi i casi è necessario aver maturato almeno 20 anni di contributi.

Ma il requisito fondamentale per questo scivolo pensionistico è quello dei 5 anni di contributi versati in un fondo di previdenza integrativa. Appare chiaro, quindi, che per questa forma di anticipo è necessario essere titolari di un fondo complementare di pensione.

Lettura consigliata

Ecco quali sono le cartelle esattoriali che non si devono pagare