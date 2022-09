La scelta di un titolo azionario è esercizio molto complesso che presuppone uno studio accurato del grafico delle quotazioni, del rischio associato all’investimento e anche dell’eventualità che il futuro non sia brillante con conseguenti effetti sull’andamento in Borsa. Da questo punto di vista è molto più semplice investire in strumenti che siano correlati all’andamento di un indice. In questo modo sappiamo che il rischio associato al fallimento dello strumento sottostante è inesistente. Inoltre, sappiamo che nel lungo periodo la probabilità che un indice dia un rendimento positivo è molto elevata. Ad esempio, la probabilità che il Dow Jones abbia un rendimento positivo dopo 10 anni è pari all’88%. Dopo 15 anni, invece, questa probabilità sale al 95%.

Nel caso di titoli, invece, il risultato dipende molto da quello scelto. Ad esempio, su una durata di 10 anni la probabilità che un investimento su ENI abbia un rendimento positivo è dell’88%, che scende al 48% nel caso di Intesa Sanpaolo per arrivare al 15% di Telecom Italia.

Ecco perché come scegliere le migliori azioni da comprare non è affatto semplice.

Oggi ci occupiamo di ITWay, un titolo che dal punto di vista grafico potrebbe offrire, fermo restando quanto detto in precedenza, una buona opportunità di inversione al rialzo.

Come scegliere le migliori azioni da comprare

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 19 settembre a quota 1,60 euro, in ribasso dello 0,74% euro rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è ribassista e ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,626 euro. Questo livello è molto importante in quanto nelle sedute precedenti ha offerto un valido supporto per contrastare la spinta dei ribassisti. Adesso, però, è stato rotto al ribasso e questa cosa potrebbe provocare un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo successivo in area 1,406 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,186 euro.

Solo un immediato recupero di area 1,626 euro potrebbe portare a un’immediata inversione rialzista.

