Trucchi gli occhi sempre nel solito modo? Ecco qual è l’eyeliner più indicato per il colore dei tuoi occhi

I tuoi occhi meritano di essere enfatizzati nel modo giusto grazie all’eyeliner della tonalità più giusta per te.

Quando si trucca un viso, tutte le parti sono importanti. Enfatizzare lo sguardo è importante, così come lo è concentrarsi sull’estetica della bocca, ma anche degli zigomi e via dicendo.

Ma è in particolare per gli occhi che si sono scritte pagine e pagine di consigli di make-up. Truccare gli occhi, infatti, non è per nulla semplice, anzi. Si ha a che fare con le palpebre, spesso cadenti, che rischiano di rovinare il trucco, ma anche con le rughette di espressione. Per non parlare del mascara, che molti usano un po’ a caso ma che, se utilizzato nel modo giusto, è davvero in grado di regalare magie.

Uno dei cosmetici più importanti all’interno di una trousse, però, è l’eyeliner. Come si può facilmente intendere anche dal nome, questo è un trucco fluido e colorato, che serve a delineare la palpebra.

Tracciando questa linea, infatti, lo sguardo verrà subito sottolineato (nel vero senso della parola) ed enfatizzato. Oltre ad essere uno strumento ad alta precisione – con l’eyeliner, infatti, si possono creare linee estremamente definite e nitide – c’è anche un altro vantaggio derivato dal suo utilizzo. Nei negozi fisico o store online, ormai, si trovano eyeliner di tutte i colori possibili e immaginabili.

Il più famoso è, ovviamente, quello nero, ma oggi sono diffusissimi anche i colori più vivaci, come l’azzurro, il verde, il viola e tanti altri. Ma quale dovremo usare per far spiccare al meglio il nostro sguardo? Ecco gli abbinamenti da ricordare.

Trucchi gli occhi sempre nel solito modo? Varia il tuo stile con questi eyeliner coloratissimi

Partiamo da un abbinamento meraviglioso, basato su un contrasto cromatico molto seducente. Stiamo parlando dell’eyeliner viola o lilla, da usare su uno sguardo verde.

Affiancare il trucco viola ad un occhio con iride verde è il miglior modo per far spiccare lo sguardo di questo colore. Il trucco, poi, potrà essere enfatizzato anche da un ombretto lilla, sfumato per rendere lo sguardo ancora più misterioso e seducente.

Per gli occhi azzurri

Passiamo ad un’altra tonalità di eyeliner, assolutamente perfetta per chi ha gli occhi azzurri. Il colore azzurro, già molto vivace di per sé, potrà essere ancora più evidente utilizzando un eyeliner color bronzo-rame. Se trucchi gli occhi sempre nel solito modo, questo colore sarà una vera svolta nella tua routine. Il sottotono terroso di questo eyeliner, infatti, renderà lo sguardo azzurro caldo e attraente.

Questo è un trucco particolarmente indicato durante l’estate, poiché risalta molto con l’abbronzatura. Per rendere il tutto ancora più luminoso, potremmo aggiungere una punta di ombretto dorato sulle palpebre.

In alternativa, sugli occhi azzurri si potrebbe aggiungere anche un eyeliner azzurro, per creare un effetto tono su tono. L’opzione dorata, però, creerà un contrasto di colori molto più evidente e vivace.

Con questi 2 colori non si sbaglia mai

Se avere l’eyeliner colorato è un plus, possedere un eyeliner nero o marrone è garanzia di non sbagliare mai. Questi 2 eyeliner vanno bene su occhi di tutti i colori, e rendono magnetico lo sguardo senza alcuno sforzo. Insomma, se giocare coi colori sarà un bel diversivo per gli eventi più divertenti, l’eyeliner classico ci salverà in tutti gli altri giorni dell’anno.

Lettura consigliata

La spesa costa troppo? Ecco i 3 discount più convenienti dove acquistare di tutto a prezzi bassi