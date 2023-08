Dopo essere stata a lungo tra i peggiori titoli bancari di Piazza Affari, nell’ultimo mese le azioni Illimity Bank hanno avuto uno scatto di orgoglio e hanno registrato una delle migliori performance del settore. Il titolo, infatti, ha perso solo lo 0,48% secondo solo a Banca MPS che ha guadagnato il 3,24%. Dopo questa prova di forza, quali prospettive per l’unico titolo bancario che ha chiuso la seduta al rialzo?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo Illimity Bank e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 26%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

Quali prospettive per l’unico titolo bancario che ha chiuso la seduta al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 9 agosto in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente a quota 6,10 €.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso ribassista (linea continua) potrebbe completato il suo percorso. Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 6,1111 € è stata rotta e adesso le quotazioni potrebbero essere ripartite al rialzo secondo lo scenario indicato dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura di area 6,277 €. Per una conferma della definitiva inversione rialzista, però, bisognerà attendere la rottura della resistenza in area 6,333 €. Da notare che questo livello già in passato aveva frenato la corsa rialzista del titolo.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe essere decisiva per le sorti di medio termine del titolo Illimity Bank. Come si vede dal grafico, infatti, potrebbe cedere la prima resistenza, area 6,153 €, sul percorso rialzista indicato in figura dalla linea continua. Un’ulteriore conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 6,407 €.

