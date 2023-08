Weekend in Toscana a meno di 300 euro tra colline, mare e dove hanno girato I delitti del BarLume

Ogni Regione italiana possiede tesori preziosi che attraggono turisti da ogni parte del Mondo. Alcune possono offrire una vacanza al mare vicino a posti tranquilli e poco conosciuti. Scopriamo delle belle località in Toscana e quanto potremmo spendere per dormire.

Forse abbiamo già fatto un giro in Toscana e abbiamo visitato le meraviglie di Firenze o di Pisa. Questa Regione italiana è ricca di storia e di attrazioni turistiche di ogni tipo. Per esempio, se amiamo il mare, lungo la Costa degli Etruschi troviamo San Vincenzo con quasi 12 km di spiagge. Ce ne sono molte libere, ma si trovano pure degli stabilimenti con molti comfort. Il litorale sabbioso e il bel mare possono essere frequentati anche da famiglie. Alle spalle si trova in alcuni tratti anche una pineta. Nel paese si può passeggiare tranquillamente e magari mangiare in un localino. San Vincenzo è dotato pure di un porto turistico.

Weekend in Toscana a meno di 300 euro in alcune strutture

A poca distanza dal mare troveremo Bolgheri. È famoso soprattutto per il Viale dei Cipressi citato da Giosuè Carducci nell’ode Davanti San Guido. All’entrata di questa frazione di Castagneto Carducci in provincia di Livorno troveremo qualcosa di splendido. Si tratta del castello medievale con la torre e la porta d’ingresso al borgo. Il territorio è rinomato per i vini. Pensiamo all’alta qualità del Bolgheri DOC Sassicaia, Sauvignon o Vermentino.

Su uno dei promontori nel territorio di Piombino e che formano il Golfo di Baratti si trova Populonia. Di origine etrusca e importante centro della lavorazione del ferro, oggi questo borgo medievale offre al visitatore la vista della Rocca. Si trovano anche l’acropoli e il Museo etrusco.

Si potrebbe dormire per due notti a Marina di Bibbona. Al Bolgheri Marina Resort due persone potrebbe pagare intorno ai 100,00 euro a notte. A Bibbona nella Locanda Etrusca la tariffa sarebbe di 119,00 euro a notte per una camera doppia.

Alcune bellezze dell’Isola d’Elba

Un weekend in Toscana a meno di 300 euro possiamo trascorrerlo anche visitando un’isola. Da Piombino infatti si può prendere un traghetto per raggiungere l’Isola d’Elba. Le attività che si possono fare sono molteplici. Spiagge, mare blu, sport di vario tipo attendono il viaggiatore. Abbiamo anche molti piccoli centri da visitare e pure la suggestiva miniera di ferro. Tornati in superficie potremmo andare a vedere le incantevoli farfalle nel loro Santuario.

Nell’isola si può anche fare un giro nella location di una serie famosa. Si tratta di Marciana Marina, dove vengono girate le puntate de I delitti del BarLume. In ogni episodio Massimo Viviani e i suoi amici aiutano la polizia a risolvere casi intricati. Il protagonista è Filippo Timi. Tra gli altri attori vi sono Lucia Mascino, Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. Nel piccolo centro di Marciana Marina la piazza e il mare sono soprattutto i posti dove rilassarsi. La località si trova a poca distanza da Portoferraio tra il Monte Giove e il Monte Perone.

Un appartamento Marciana Hills Apartments lo affitterebbe a circa 200,00 per due notti. Il costo di due pernottamenti per una persona in camera matrimoniale presso Uappala Hotel Lacona a Capoliveri partirebbero da 229,32 euro.