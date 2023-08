La spesa costa troppo? Ecco i 3 discount più convenienti dove acquistare di tutto a prezzi bassi

Per combattere i rincari, molte persone hanno iniziato a fare la spesa in questi discount, sempre più diffusi sul territorio nazionale.

Fare la spesa è una delle necessità primarie di ogni nucleo familiare. Che sia composto da un’unica persona o da 10, ogni famiglia ha bisogno di effettuare regolarmente la spesa al supermercato.

Chi non ha la fortuna di avere un orto, o dei negozietti di fiducia sotto casa, si deve rivolgere alle catene della grande distribuzione organizzata. Certamente, però, bisogna ammetter quanto sia comodo fare la spesa al supermercato.

Il vero vantaggio di affidarsi a questi posti, infatti, è il sapere di poter trovare qualsiasi prodotto in un unico luogo, dal detersivo, al cibo per animali, fino a quello per noi. Detto questo, è innegabile notare l’aumento dei prezzi dell’ultimo periodo. Complice anche il contesto socio-politico che ci riguarda, anche i beni di prima necessità subiscono a tempi alterni oscillazioni di prezzo, spesso anche molto evidenti.

E questo ha, ovviamente, ricadute dirette sul nostro portafogli. Tra le realtà della grande distribuzione organizzata (GDO), esistono ancora delle catene che si distinguono per i prezzi dei loro prodotti. Stiamo ovviamente parlando dei cosiddetti “discount”. La prerogativa principale di questi operatori del settore è quella di offrire al consumatore una vasta gamma di prodotti a prezzi più bassi di quelli dei supermercati “tradizionali”. Nei discount non si trovano prodotti di marche molto note, e questo è spesso associato ad una qualità più scarsa. In realtà le materie prime sono spesso le stesse, così come la qualità.

Approfondiamo il discorso e scopriamo quali sono i discount più convenienti.

La spesa costa troppo? Fatti un giro in questi discount per trovare prodotti a prezzi super convenienti

Siete mai stati da In’s? Questo discount oggi conta 550 punti vendita ed è presente in 12 regioni d’Italia. Il primo negozio fisico nasce nel 1994 a Occhiobello, in provincia di Rovigo. Nella regione Veneto, quindi, inizia il percorso di quella che poi sarebbe diventata una catena entrata nella vita di molti di noi.

Da In’s è possibile trovare tutti i prodotti, e nel 2011 viene introdotta anche una linea di prodotti biologici. Nello stesso anno prende vita anche il sito web, che oggi viene aggiornato con promozioni e nuovi sconti.

Il nuovo progetto del marchio ha il volto di Alessia Mancini, la popolare showgirl che ci spiegherà come preparare divertenti ricette gustose coi prodotti In’s.

La voce di Antonella Clerici

Chi di noi non ha presente la voce di Antonella Clerici durante lo spot per MD? Anche questo discount negli ultimi anni ha goduto di una fama nuova, anche grazie alla figura della conduttrice. È anche stavolta il 1994 l’anno di nascita dell’operatore, il cui primo centro di distribuzione prese vita a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta.

Oggi MD dà lavoro a 8.500 persone in tutta Italia, e comprende 800 punti vendita. Anche MD entra di diritto tra i discount più affermati sul territorio nazionale.

Prix, dal Veneto con furore

La spesa costa troppo? Anche Prix è una delle catene di discount che negli ultimi anni si è diffusa sempre più. Nasce da un’idea di 6 fratelli vicentini, nata addirittura nel 1971. Oggi Prix è diffuso perlopiù nel nord Italia, e conta 180 punti vendita. Per Prix lavorano 1.600 dipendenti, ed è il leader dei discount nel Triveneto. La spesa costa troppo? Prova questi discount, per iniziare a risparmiare davvero sin da subito.

Lettura consigliata

4 occhiali da sole di marca a prezzi scontati: ecco quali acquistare per fare un vero affare