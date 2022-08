C’è chi ha gli occhi grandi per natura e chi invece non sopporta di averli piccoli, e per di più tendenti ad infossarsi con l’età. Partendo dal presupposto che non sta scritto da nessuna parte che gli occhi piccoli siano meno attraenti, il make-up è sempre dalla nostra parte.

Basta infatti saper scegliere i colori giusti per aumentare apparentemente il volume dell’occhio o saper applicare l’eyeliner in un certo modo. E questo non vuol dire per forza perdere tempo: una volta imparato qualche trucchetto, ci serviranno solo pochi minuti per essere bellissime.

Inoltre, considerando che in teoria non abbiamo bisogno di creme e fondotinta grazie all’abbronzatura, possiamo valorizzare occhi e labbra. Ecco dunque come truccarsi per uno sguardo irresistibile e occhi più grandi in poche semplici mosse e senza stare ore ed ore davanti allo specchio.

Snow glow eyeshadow

Vista la stagione in corso, siamo naturalmente propense a preferire i colori caldi, che peraltro hanno spesso il merito di illuminare viso e sguardo. Tuttavia, anche le sfumature più algide possono risultare particolarmente adatte a rendere lo sguardo magnetico e seducente. Ebbene, lo snow glow eyeshadow è proprio la tecnica di riferimento, attualmente di tendenza, per raggiungere questo tipo di risultato.

Nulla di complicato, basta saper scegliere le nuances giuste e abbinarle con attenzione. Come suggerisce il nome, l’ispirazione arriva dalla neve invernale, quindi i colori chiamati in causa spaziano dal bianco perla agli azzurri e blu più chiari.

Truccarsi per uno sguardo irresistibile e occhi più grandi in 5 minuti

Insomma, colori luminosi, che appunto aiutano a ingrandire l’occhio, conferendo allo sguardo un taglio più profondo e intenso. Il tempo che ci vuole per un beauty look del genere? 5 minuti, semplicemente seguendo passo passo le indicazioni riportate di seguito.

Come realizzare lo snow glow eyeshadow

Per prima cosa, stendiamo sulla parte centrale della palpebra mobile uno stato marcato di ombretto bianco perlato. A seguire, scegliamo il tono scuro che andrà a bilanciarlo: azzurro, blu o anche viola. Quest’ultimo andrà applicato nella piega dell’occhio e sarà poi anche da sfumare delicatamente verso l’esterno.

Nella piega dell’occhio dobbiamo invece stendere una sfumatura intermedia rispetto alle due precedenti, ad esempio un azzurro molto chiaro. Il gioco di colori finale ricorda molto le sfumature del ghiaccio e per rendere il tutto più intenso basta solo una generosa passata di mascara.

