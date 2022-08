L’Italia è nota per la buona tavola. In ogni Regione troviamo tantissime ricette tipiche. Dai canederli del Trentino alle orecchiette pugliesi, passando per la piadina romagnola. In questo articolo ci concentreremo su un grande classico della Capitale. La carbonara è uno dei piatti simbolo di Roma, insieme alla amatriciana e alla cacio e pepe. Gli ingredienti base sono pochi e semplici: pasta, uova, guanciale e pecorino. Nonostante ciò, per fare un buon piatto, degno di un ristorante capitolino, è fondamentale seguire alla lettera i passaggi dei grandi chef.

Come spesso accade, con il passare del tempo di ogni piatto se ne fanno versioni nuove, spesso molto originali e talvolta anche discutibili. Altre volte, queste variazioni possono essere esigenze dettate da dieta, allergie o intolleranze. I vegetariani, ad esempio, per non rinunciare ad un buon piatto di carbonara, si sono inventati la versione con le zucchine. Nelle prossime righe andremo a spiegare la preparazione di una carbonara che sa di mare.

Carbonara estiva diversa dalla classica con pancetta o vegetariana

Stiamo per vedere il procedimento per realizzare una carbonara di pesce. Potrebbe essere una bella idea da portare in tavola, magari per il pranzo di Ferragosto.

Ingredienti per 4 o 5 persone:

320 g di spaghetti;

½ kg di vongole;

200 g di pesce spada;

un calamaro;

6 tuorli;

50 g di formaggio grattugiato, tipo Grana o Parmigiano;

vino bianco secco q.b.;

uno spicchio d’aglio;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe macinato q.b.

Procedimento

Cominciare dalla pulizia del pesce: eliminare eventuali spine e ridurre a tocchetti sia il pesce spada che il calamaro. Nel frattempo mettere le vongole in acqua e sale per almeno 30 minuti per farle spurgare. Una volta fatto ciò, prendere una casseruola, versarvi un giro d’olio e farvi rosolare l’aglio pelato. Una volta dorato, aggiungere le vongole e coprire con un coperchio. Quando tutte le vongole si saranno aperte, toglierle dalla pentola e tenerle da parte.

Nel frattempo, nella stessa casseruola, aggiungere il pesce spada e il calamaro. Far cuocere per 5 minuti circa. Intanto, mettere sul fuoco la pentola piena d’acqua per la pasta. Sfumare il pesce con un goccio di vino bianco e, quando questo sarà evaporato, spegnere il fuoco ed aggiungere nuovamente le vongole sgusciate. A questo punto, in una ciotola, sbattere i tuorli insieme al sale, al pepe e al formaggio grattugiato. Scolare la pasta quando ancora al dente e versarla nella pentola con il pesce. Far saltare per un paio di minuti a fuoco vivace e poi spegnere la fiamma.

Unire quindi i tuorli sbattuti e amalgamare il tutto molto rapidamente per mantenere una consistenza cremosa. Concludere con una macinata di pepe e servire subito. Ed ecco qui una cremosissima carbonara estiva diversa dalla classica e dal sapore e profumo di mare.

Lettura consigliata

Una bomba di gusto e proteine questa squisita carbonara light senza pancetta che ricorda i profumi della montagna