Truccarsi in 5 minuti con soli 4 prodotti e sembrare naturalmente più giovani è davvero facile

Ogni mattina è sempre la stessa storia: nonostante la sveglia suoni puntualissima, ci ritroviamo a correre affannosamente per arrivare in tempo al lavoro. Per stare dietro ai bambini e al resto, spesso trascuriamo la colazione, errore che sarebbe meglio limitare al massimo.

Ciò che invece cerchiamo di non evitare è la nostra quotidiana sessione di make-up mattutino. In effetti, anche se il look non dovesse essere dei migliori, il trucco aiuta a renderci più attraenti, oltre a farci sentire più sicure.

Senza contare che, prima di tutto, permette di nascondere le imperfezioni del viso quali rughe, macchie, brufoli e quant’altro. Non resta dunque che scoprire come truccarsi in 5 minuti con soli 4 prodotti per sfoggiare un make-up impeccabile nella sua semplicità.

Siamo sicure di saper mettere bene il fondotinta?

Partiamo dal presupposto che per accogliere agevolmente il trucco la pelle deve essere sempre correttamente idratata. Sarebbe quindi consigliabile provvedere ad un’esfoliazione due volte alla settimana e non dimenticare di assumere la giusta quantità di vitamine.

Da questo punto di vista, un ortaggio come la zucca, tra le altre cose, grazie al suo apporto vitaminico aiuterebbe a mantenere l’integrità della pelle. Non dimentichiamo quindi di includerla nella dieta, attraverso ricette dolci o salate che rendono la zucca appetibile anche se non incontra il nostro gusto.

Ma torniamo sul fronte make-up e partiamo dalla base della base, ovvero il fondotinta. Specialmente se abbiamo scelto un prodotto coprente, dovremmo tenere conto che per sua natura tende ad appiattire il viso. Riserviamolo pertanto solo ad alcune zone, quelle più soggette ad arrossamenti: il centro della fronte, il contorno del naso e il mento.

Il consiglio è chiaramente sempre quello di procedere per piccole quantità di prodotto, da stendere a piacimento con mani, pennellino o spugnetta. Se invece non abbiamo grandi imperfezioni da mascherare, possiamo tranquillamente sostituire il fondotinta con il correttore, che garantisce maggior naturalezza al make-up.

È quindi il momento di passare al bronzer, che non solo aiuta a sfoggiare un colorito più sano, ma aiuta anche a definire i lineamenti. Addirittura possiamo utilizzarlo per dare più profondità anche allo sguardo, usandone una modestissima quantità come ombretto scuro.

Truccarsi in 5 minuti con soli 4 prodotti è un gioco da ragazzi con questi trucchetti alla portata di tutte

Scopriamo infine gli ultimi due prodotti utili per completare il nostro make-up mattutino. Il primo è il mascara, irrinunciabile alleato per il nostro sguardo, che già alla prima applicazione diventa più ampio e seducente. Le ciglia risultano infatti non solo notevolmente allungate, ma anche più folte, curve e definite.

Per concludere, poi, non resta che passare al gloss e abbracciare il trend delle liquid lips, ovvero le labbra effetto bagnato. Un tale risultato si raggiunge con gloss trasparenti che, oltre ad esaltare il naturale colore delle labbra, consentono di dare più volume.

Per prima cosa, definiamo il contorno con una matita leggermente più scura rispetto alla pigmentazione delle labbra, da sfumare per un effetto più naturale. Procediamo quindi applicando il gloss, trasparente o arricchito con micro brillantini se vogliamo un effetto ancora più volumizzante.