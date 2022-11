Ricette dolci o salate per chi non ama la zucca con ingredienti originali

Non c’è dubbio sul fatto che la zucca sia l’ortaggio protagonista di stagione. I motivi sono diversi e spaziano dal colore tipicamente caldo e autunnale al ruolo di primo piano di cui si veste nella festa di Halloween. Ma la zucca è anche e soprattutto la regina della cucina in questo periodo: la sua versatilità la rende un vero e proprio jolly.

Tuttavia, potrà sembrare strano a chi stravede per questo vitaminico ortaggio, ma c’è anche chi proprio non riesce ad apprezzarne il gusto. E non stiamo parlando solo dei bambini, di solito più schizzinosi quando si tratta di assaggiare frutta e verdura.

Ebbene, se vogliamo vincere la scommessa e far ricredere qualcuno, non resta che sbirciare queste ricette dolci o salate per chi non ama la zucca. Si va dagli antipasti ai dolci, passando per primi e secondi piatti: impossibile non trovare almeno una soluzione che metta d’accordo tutta la famiglia.

Ricette per tutti i gusti

Un primo suggerimento potrebbe essere quello di partire da piatti già di per sé amatissimi, che quindi possano risultare comunque appetibili a primo impatto.

Ad esempio, perché non fare delle polpettine di zucca? Piccole, saporite e appetitose, integrate con le giuste spezie faranno faville. Oppure ancora, anziché condire gli gnocchi con il solito ragù, proviamo un sugo a base di zucca e salsiccia.

In entrambi i casi, un ingrediente con cui la zucca si sposa bene perché ne risulta un sapore bilanciato è la noce moscata. Il suo gusto più intenso e pungente contrasta bene con la dolcezza della polpa, rendendola piacevole per chi la trova stucchevole. E se vogliamo continuare a giocare sui contrasti, basta accostare il sapore delicato della zucca a quello più deciso di pancetta o agrumi.

Inoltre anche i formaggi, specialmente quelli erborinati o più stagionati, così come i caprini, creano un mix irresistibile e perfettamente bilanciato con la nostra zucca. In questo caso, potremmo ad esempio realizzare dei piccoli tartufini, amalgamando zucca e formaggio e impanandoli nella granella di nocciole.

Un’idea di secondo piatto economico e veloce viene poi dall’accostamento con l’uovo al tegamino. Un letto di verza e zucca sminuzzate e rosolate con burro e cipolla tritata accoglie un uovo all’occhio di bue dal tuorlo compatto o cremoso. Per una versione più light, invece, non dovremo fare altro che arrostire zucca e verza in forno, accompagnate semplicemente da un filo d’olio.

Inoltre forse pochi lo sospettano, ma la zucca si sposa benissimo anche con il pesce, ad esempio con i gamberetti.

Ricette dolci o salate per chi non ama la zucca e gli abbinamenti da non perdere

Ma passiamo adesso sul versante dolci: cosa c’è di meglio di una merenda golosa per riscaldarsi nelle domeniche d’autunno?

Sicuramente un’accoppiata vincente, seppur scontata, è quella tra zucca e cioccolato. Del resto il cioccolato piace a tutti, quindi quale miglior modo per far assaggiare la zucca anche ai più scettici? Proviamo ad esempio a cimentarci in una crostata con zucca, cioccolato fondente e sale: il risultato ci stupirà.

Sempre nell’ottica di riequilibrare il gusto dolce della zucca, l’idea potrebbe essere anche quella di abbinarla al gusto acidulo della mela in un classico ciambellone. E se vogliamo qualcosa di diverso dalla solita torta, lasciamoci ispirare dal gelato alla zucca con zenzero, esotico ed originale.