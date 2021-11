Prendersi cura del proprio aspetto è una pratica che accompagna l’universo femminile da migliaia di anni. Anche il viso di alcune modelle che sembra acqua e sapone cela una sapiente maestria dei truccatori, detti anche make up artist. In diverse epoche ci si è truccate in molti modi e con prodotti diversi. Ogni tanto si pesca nel passato ed ecco che si rilanciano nella moda e nel maquillage usi di qualche decennio fa.

Uno di questi revival riguarda gli occhi. Basta pensare a Sophia Loren o a Brigitte Bardot e ci vengono subito in mente gli occhi ammalianti da gatta. Il cosiddetto Cat eye è tornato in auge da qualche anno, con alti e bassi. È un trucco molto bello e seducente, eppure ci vuole un po’ di pratica per farlo al meglio. Una variante che per ora va per la maggiore, e visto anche su Chiara Ferragni, è il Cat eyeliner. Vediamo come ricrearlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come truccare gli occhi in un modo che sta spopolando tra le influencer e che tutte vogliono imitare

Per prima cosa è bene preparare la pelle del viso. Latte detergente o mousse toglieranno impurità e affineranno l’incarnato. Stendere poi un fondotinta leggero. Si cercherà di evitare un contouring pesante. In caso di imperfezioni, scegliere il colore del correttore più adatto; si ricorda che il verde camuffa bene i rossori. Poi col pennello passare la cipria per fissare bene il fondotinta e dare uniformità. Il fard sarà di un colore leggermente più scuro rispetto all’incarnato. Passiamo al Cat eyeliner. Sulla palpebra si può mettere un primer. Il colore centrale è chiaro, meglio se perlato, mentre la sfumatura di contorno richiamerà quello del fard.

Eccoci all’eyeliner

Per questo trucco definito si consiglia l’eyeliner a penna. Partendo dal centro della palpebra, passarlo fino all’esterno, incurvando il segno un po’ verso l’alto. Se non si è molto esperte, c’è sempre il trucchetto del cucchiaio che può aiutare il tratto. Ripartendo dal centro, ora andiamo verso l’interno dell’occhio e proseguiamo verso il naso. I centimetri devono essere uguali a quelli del tratto esterno. Ora, con una matita, seguiamo leggermente la rima palpebrale inferiore. All’interno si può passare una matita bianca per dare l’effetto di un occhio più grande. Applicare il mascara. Per quanto riguarda le labbra, preferire un colore nude per fare risaltare di più gli occhi.

Se vogliamo essere seducenti e alla moda ecco come truccare gli occhi in un modo che sta spopolando tra le influencer e che tutte vogliono imitare.