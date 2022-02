La pasta sfoglia è un ingrediente che fa felice ogni cuoca per la sua versatilità in cucina. La si usa spesso per realizzare piatti per ogni portata. Dalle deliziose torte salate a dei classici cornetti ripieni fino ad arrosti in crosta saporitissimi, ci soddisfa in ogni modo possibile.

Se non è ancora successo, capiterà a tutti prima o poi di ritrovarsi con un rettangolo o un rotolo di sfoglia inutilizzato. Sarebbe un vero peccato sbarazzarsene, vista anche la spesa che abbiamo sostenuto. Dunque, invece di salmone e zucchine ecco 3 idee per creare piatti sorprendenti in poco tempo e stupire tutti con gusto.

Una pizza margherita gustosa e saporita

Per questa ricetta ci sarà bisogno di un pezzo di sfoglia rettangolare, pomodorini, una mozzarella e qualche fogliolina di basilico. Si parte condendo con olio, origano e sale i pomodori. Poi si scola la mozzarella e la si taglia a pezzetti.

Si prepara una teglia con carta da forno e vi si adagia il rettangolo di sfoglia. Con la forchetta lo si buca tutt’attorno, poi lo si insaporisce con un pizzico di sale. Vi si stendono sopra i pomodorini, poi si inforna a 200 gradi per 10 minuti.

Passato il tempo si aggiunge anche la mozzarella a fette e il basilico e si griglia per qualche altro minuto. Infine, si sforna il tutto e si serve la pizza tiepida con un filo di olio di oliva.

Invece di salmone e zucchine ecco 3 idee facili e sfiziose per farcire la sfoglia e trasformarla in un piatto gourmet

Con questa idea si realizzerà una fantastica torta salata ai frutti di mare. Si scalda in padella un goccio di olio con uno spicchio di aglio sbucciato e pressato. Quindi si adagia il misto di cozze e vongole e si versa mezzo bicchiere di vino bianco, che dovrà evaporare.

Mentre cuoce il tutto, si prepara a parte una bacinella con un po’ di panna. Una volta pronti vi si versano i molluschi senza guscio e si condisce con sale e una spruzzata di pepe. Per finire si unge una teglia, si distribuisce il rotolo di sfoglia aperto e si copre con il composto ai frutti di mare. Infornare tutto a 180 gradi per 20 minuti prima di gustare.

Un appetitoso dischetto con speck e cipolla

Nella seconda proposta serviranno delle cipolle e dello speck tagliato a listarelle. Per prima cosa si affettano in spicchi le cipolle; dopodiché si scalda un goccio di olio in padella in cui farle appassire. Intanto si ricava un dischetto dal nostro pezzo di sfoglia e lo si bucherella con la forchetta. Una volta pronte si distribuiscono sopra le cipolle e successivamente le listarelle di speck.

Si completa versando sulla sfoglia un paio di uova sbattute con latte e noce moscata. Per finire si inforna tutto a 180 gradi per circa 20 minuti. Per una maggior croccantezza si consiglia di azionare il grill per gli ultimi 3 minuti di cottura.