La numismatica appassiona molte persone. Tra i vari ambiti del collezionismo, quello della numismatica è anche uno dei più remunerativi. Ci sono monete, infatti, antiche o più recenti, che possono valere un sacco di soldi. Chi colleziona monete è ben consapevole di ciò e, per questo, va sempre alla ricerca di qualche pezzo raro. Spesso, si tende a pensare che le monete con più valore siano quelle molto antiche o straniere. Ciò è vero solo in parte. I collezionisti sono sempre alla ricerca anche di esemplari emessi dalla Zecca in edizione limitata, magari per celebrare qualche evento particolare o in memoria di qualche personaggio famoso.

Molto ricercata, ad esempio, è la moneta da 2 euro che raffigura Grace Kelly, la Principessa del Principato di Monaco. Si tratta dell’esemplare coniato nell’anno 2007. Se in ottimo stato di conservazione, questa moneta può valere fino a 1.000 euro. Ma questa non è l’unica moneta da 2 euro che può valere un bel gruzzolo di soldi. Nelle prossime righe andremo a scoprire insieme un’altra moneta che potrebbe avere un bel valore. Tra l’altro, si tratta di una moneta di taglio medio che tutti maneggiamo quotidianamente.

Trovare in tasca, portafogli o cassetti questa moneta da 50 centesimi vorrebbe dire avere un prezioso tesoro tra le mani

In giro circolano pezzi da 50 centesimi di euro molto ricercati dai collezionisti. Ad esempio, esiste un esemplare del 2007 che è piuttosto raro da trovare. Al momento, la sua valutazione non è molto interessante. Si attesta solo sui 10 euro. Ben più interessante è invece il caso di una moneta da 50 centesimi coniata nel 2002. Su una delle due facciate compare la scritta “Miguel de Cervantes”. Questa moneta risulterebbe piuttosto pregiata a causa di un errore di produzione relativo alla lega metallica. Attualmente, questa moneta ha un valore che si attesta attorno ai 200 euro.

Oggigiorno, i collezionisti sfruttano molto internet per cercare pezzi rari, ma anche per venderli. Per tale scopo, ci sono apposite piattaforme. Sappiamo bene, però, che navigare sul web comporta anche alcuni rischi. Nel caso specifico del collezionismo, possiamo trovare richieste esagerate, a volte al limite dell’assurdo. La moneta da 50 centesimi di cui abbiamo parlato poche righe fa, verrebbe venduta alla cifra astronomica di 200mila euro! Di fronte a questi casi bisogna stare molto cauti. Ognuno è libero di mettere in vendita un determinato oggetto al prezzo che preferisce. Tuttavia, ciò non significa che tale richiesta sia legittima e che abbia un fondamento. Il consiglio, dunque, è di avvalersi sempre della consulenza di esperti professionisti del settore. Ad ogni modo, tenendo per buona la ragionevole cifra di 200 euro, trovare in tasca, portafogli o cassetti questa moneta sarebbe un bel colpo di fortuna!

