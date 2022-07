Molte persone portano nel cuore il confortevole ricordo delle polpette della nonna. Affogate nel sugo o croccanti grazie alla loro crosticina di pangrattato, le polpette sono un piatto che ricorda casa. Emanano un profumo inconfondibile e sono una tira l’altra, grazie al loro gusto unico.

Oltretutto, sono un piatto perfetto sempre, sia da mangiare come secondo che come antipasto. La ricetta che presenteremo oggi è, probabilmente, una delle più invitanti in assoluto. Si tratta delle polpette di melanzane, un piatto già buono ma che noi renderemo ancora più appetitoso.

Come faremo? Semplicemente aggiungendo nell’impasto delle pepite di formaggio filante, che regaleranno alle nostre polpette un cuore cremoso e ancora più saporito. Partiamo immediatamente con la ricetta.

Ecco quali ingredienti ci serviranno

2 melanzane medie;

120 g di scamorza affumicata a cubetti;

3 uova;

200 g di pangrattato;

80 g di formaggio grattugiato;

aglio e olio q.b.;

menta e prezzemolo q.b.

Buonissime polpette di melanzane della nonna, leggerissime perché non fritte ma cotte in forno e ottime anche da mangiare fredde

La prima operazione che dovremo compiere per preparare queste squisite polpette sarà cuocere le melanzane. Dovremo, quindi, lavarle accuratamente, lasciando la buccia.

Tagliamole, poi, a fette di circa 1 cm, e disponiamo queste ultime in uno scolapasta posto all’interno di un contenitore. Aggiungiamo del sale grosso sulle fette e schiacciamole con un piatto. Lasciamo riposare il tutto per circa 30 minuti, in modo tale che le fette rilascino la loro acqua di vegetazione.

A questo punto sciacquiamo le melanzane sotto l’acqua corrente e poi stendiamo le fette su una teglia antiaderente ricoperta con della carta forno. Irroriamo le fette con un filo d’olio extravergine d’oliva e un trito di aglio. Facciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti in forno preriscaldato a 200°C.

Ecco come prepareremo il nostro composto

Al termine del tempo, tagliamo le fette a pezzetti e versiamo tutto in un mixer, quindi aggiungiamo un filo d’olio e frulliamo il tutto.

A parte, apriamo le uova in una ciotola, sbattiamole con una forchetta e mischiamole con il formaggio grattugiato. Aggiungiamo un pizzico di sale fino. Versiamo nel composto anche la scamorza e 150 grammi di pangrattato. Mischiamo il tutto e, a questo punto, potremo iniziare a formare le nostre polpette.

Uniremo al pangrattato avanzato del pepe e del prezzemolo. Qui faremo rotolare le nostre polpette, facendo attenzione a ricoprire bene tutti i lati. Ora disporremo le polpette su una teglia ricoperta con carta forno, le irroreremo con un po’ d’olio e le faremo cuocere a 200° C per circa 30-35 minuti. Queste buonissime polpette di melanzane della nonna saranno ottime sia calde che fredde ed ecco perché saranno perfette anche d’estate.

Se fossimo dei veri fanatici delle melanzane, poi, dovremmo provare assolutamente la versione estiva della parmigiana, da fare con meno di 5 euro.

Lettura consigliata

Anziché la solita torta salata, ecco come preparare con la pasta sfoglia dei buonissimi panzerotti ripieni di mozzarella filante