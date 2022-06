Attenzione a queste monete da 2 euro perché trovarle in tasca o nel portafogli significherebbe avere un mucchio di soldi

Si dice che i soldi non diano la felicità. Per certi versi, questa affermazione è sicuramente vera. Per altri versi, però, questa frase non coincide proprio con la realtà. Inutile prendersi in giro: il denaro, oltre ad essere indispensabile, aiuta molto e, in molti casi, facilita anche la vita. Oggigiorno si fa una gran fatica a guadagnare e si cerca di risparmiare il più possibile, anche nelle piccole cose quotidiane. Sono sempre di più le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Ogni tanto ci vorrebbe un bel colpo di fortuna. C’è chi tenta la sorte al gioco. Senza cadere nella ludopatia e rischiare cifre irragionevoli, si può fare una puntata al Lotto, acquistare qualche biglietto della Lotteria o del Gratta e Vinci.

I veri intenditori e professionisti riescono a costruire capitali con investimenti, finanziari o immobiliari. Senza dimenticare i collezionisti di opere d’arte. In questi casi, però, più che del caso fortuito, si tratta di vere e proprie operazioni di investimento che vanno fatte solo se si hanno le giuste conoscenze oppure se ci si affida ai consigli degli esperti di settore. Talvolta, però, possiamo avere tra le mani un tesoretto e non saperlo neppure. Ci sono oggetti, anche di uso comune, che, col passare del tempo, hanno acquisito un certo valore. Ne sanno qualcosa i collezionisti. Ad acquisire valore nel tempo può essere qualsiasi oggetto, non necessariamente un’opera d’arte o un gioiello prezioso. Ci sono ad esempio anche dei libri famosi, che magari sono stati letti da molti e che oggi possono valere una fortuna.

La numismatica è un settore molto remunerativo

Lo sa bene chi colleziona monete e che, proprio per questo motivo, va sempre alla ricerca di qualche pezzo raro. Le monete di valore non devono per forza essere antiche. In giro circolano pezzi da 1 o 2 euro che valgono davvero tanto. Sarebbe bene sapere di quali esemplari si tratta e saperli riconoscere, così da non sprecarli per il giornale o un semplice caffè. Nelle prossime righe andremo a scoprire alcuni pezzi da 2 euro che sarebbe opportuno conservare gelosamente.

Attenzione a queste monete da 2 euro perché trovarle in tasca o nel portafogli significherebbe avere un mucchio di soldi

Gli esemplari di cui stiamo per parlare sono preziosi perché presentano dei difetti di conio. Il primo esempio è il pezzo da 2 euro realizzato in Germania nel 2008. L’errore riguarderebbe la cartina dell’Europa. Gli esemplari che riportano la cartina errata possono essere valutati fino a 100 euro. Ricercate anche delle particolari monete della Finlandia, realizzate nei primi anni 2000. In questo caso, l’errore consisterebbe nella presenza delle stelle europee decentrate: non si trovano infatti alla stessa distanza dal bordo. In base allo stato di conservazione, questi pezzi possono valere dai 20 euro ed arrivare fino ai 200 euro.

Pertanto, prima di dispensare monetine con nonchalance, facciamo attenzione a queste monete da 2 euro. Spenderle per un caffè sarebbe davvero un gran peccato!

Lettura consigliata

Una pioggia di soldi travolgerà i fortunati che troveranno queste monete da 1 euro in tasca o nel portafogli