12 cose da fare nel pomeriggio per rendere proficuo il weekend se ci annoiamo in casa

Senza sprecare tempo, organizziamo il fine settimana all’insegna del relax. Ecco alcune idee per stare bene da soli o in compagnia.

Dopo un periodo di lavoro intenso potrebbe capitarne un altro meno impegnativo in cui le cose da fare diminuiscono e abbiamo più tempo libero. Se non siamo abituati a coltivare le nostre passioni potremmo trovarci in difficoltà soprattutto nel fine settimana. Siamo tentati dal riposare per 2 giorni staccando la spina ma ci sembra di sprecare tempo prezioso. Vorremmo vedere gli amici ma il cervello è già in stand by e non ce la sentiamo di prendere impegni.

Soprattutto il pomeriggio viviamo ore ibride in cui non sappiamo bene cosa fare. Scopriamo quindi alcune idee che potrebbero aiutarci a divertirci e a stare bene. Per chi ama la lettura, se abbiamo di fronte una giornata di sole, sarebbe costruttivo un’esperienza diversa dal solito. Leggere immersi nella natura non è qualcosa che facciamo spesso. Non accontentiamoci del parco sotto casa. Troviamo un posto speciale con un bel ruscello e immergiamoci nella lettura cullati dai rumori della natura.

Incontri o avventura

Tra le 12 cose da fare nel pomeriggio per sfruttare al meglio le ore libere, c’è lo shopping. Ma non quello tradizionale. Cerchiamo i posti della nostra città in cui si tengono i mercatini ecologici, potremmo trovare le bancarelle dell’usato, le tisane più disparate, prodotti che arrivano da altre parti del Mondo. Faremo tante scoperte rilassandoci all’aria aperta. Facciamo una ricerca sui social per scovare gruppi che si riuniscono nel pomeriggio per praticare yoga all’aperto. Oppure per fare nuovi incontri visitando i monumenti, per andare in bici oppure per girare la città facendo fotografie. Ce ne sono diversi, è un modo intelligente per fare nuove amicizie, potremmo praticare il nostro hobby preferito senza stare da soli.

Se siamo amanti dell’avventura, potremmo approfittarne per visitare una città della nostra regione che non conosciamo. Il nostro Paese ci regala scorci bellissimi in ogni singola città e con qualche ora di treno potremmo andare e tornare e visitare posti nuovi mai visti prima. Se vogliamo regalarci una coccola, decidiamo di pranzare o cenare in uno dei ristoranti migliori della città. Il pomeriggio diventerebbe ancora più ricco di sorprese.

12 cose da fare nel pomeriggio per rilassarci

Se sta piovendo e non ci va di uscire di casa, le prospettive cambiano notevolmente. Se siamo stanchi e abbiamo bisogno di riposo non accontentiamoci di stenderci sul letto e dormire. Creiamo prima l’atmosfera giusta. Luce soffusa e candela profumata, mettiamo un po’ di musica o, se siamo appassionati, ascoltiamo i rumori della natura. Ci sono CD e video online che li riproducono e sono molto rilassanti. Facciamo qualche esercizio di respirazione e proviamo a rilassarci prima di assopirci. Il sonno potrebbe essere prolifico.

Possiamo anche fare un bagno caldo. Una candela profumata, un bicchiere di buon vino, il nostro cantante preferito e via con le bolle nell’acqua calda. I sali da bagno e l’atmosfera ci faranno rilassare per una buona mezz’ora e oltre. Per allontanare lo stress, meditazione, ginnastica o cucina sono ideali. Prepariamo una torta o un piatto complesso mettendoci alla prova. Il tempo volerà senza che ce ne accorgiamo e i pensieri di tutti i giorni verranno accantonati per qualche ora.