Tre serie TV lunghe ed emozionanti che tutti dovrebbero vedere

Le serie TV piacciono a tutti. C’è chi ama quelle corte ma intense, per poterle vedere tutte in una sera, come queste tre miniserie TV da vedere tutte d’un fiato. Altri invece amano quelle lunghe perché si affezionano ai personaggi. Sicuramente si tratta di prodotti che ci affascinano e ci rapiscono totalmente.

Oggi il Team di ProiezionidiBorsa consiglia tre serie TV lunghe ed emozionanti che tutti dovrebbe vedere. Si tratta di serie che in qualche modo hanno lasciato il segno perché molto particolari. Ovviamente non potremo fare binge watching, ma è sicuro che non riusciremo più a smettere di guardarle.

Doctor Who

Doctor Who non può assolutamente mancare in questa lista. Iniziata nel 1963 e prodotta dalla BBC, si tratta della serie più lunga della storia della TV. Il protagonista è il Dottore, un alieno con sembianze umane che viaggia nel tempo e nello spazio a bordo della sua iconica cabina blu. Ad accompagnarlo ci saranno sempre dei compagni della razza umana. Gli episodi sono vari e per tutti i gusti, in grado di far appassionare e sorprendere chiunque. Si tratta di una serie che affronta moltissimi temi diversi e si rinnova continuamente.

Non facciamoci spaventare dalla mole degli episodi. Infatti, questa serie canonicamente è suddivisa in “Serie classica” (dal 1963 al 1996) e “Nuova serie” (iniziata nel 2005 e tutt’ora in produzione). Iniziamo da quest’ultima e se poi ci appassioniamo potremo recuperare anche i vecchi episodi.

Scrubs

Cambiamo genere e passiamo alla commedia. Scrubs è composta da 9 stagioni (anche se l’ultima non è apprezzata da tutti) ed è terminata nel 2010. Siamo in un ospedale e i protagonisti sono cinque, ma non mancano personaggi minori assolutamente indimenticabili.

Scrubs è sicuramente una di quelle serie di cui fare il rewatch, perché una volta finita ci lascerà un vuoto incolmabile. Infatti, i protagonisti sono in grado di farci sbellicare dalle risate, ma sono anche capaci di far riflettere su temi davvero importanti. Una vera altalena di emozioni che entrerà dritta nel nostro cuore.

L’ultima delle tre serie TV lunghe ed emozionanti che tutti dovrebbero vedere è Breaking Bad

Tra le tre serie TV lunghe ed emozionanti che tutti dovrebbero vedere non può ovviamente mancare Breaking Bad. Tra le tre è la serie più corta, con “appena” 5 stagioni. Il protagonista, Walter White, è un professore di chimica intrappolato in una vita che non ama e che scopre di avere un cancro ai polmoni inoperabile. Questa brutta notizia però si trasformerà nella svolta della vita, perché Walter si metterà a produrre metanfetamina.

Questa serie è una delle più amate di sempre, tanto che ancora oggi fa parlare di sé. Inoltre, Walter White è probabilmente il miglior personaggio della storia delle serie TV. Assolutamente imperdibile.