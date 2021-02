Le miniserie TV sono il giusto mix tra film e serie TV. Infatti i film spesso hanno il difetto di essere troppo corti e di non riuscire a esplorare bene la vicenda e i personaggi. Al contrario le serie spesso possono diventare troppo lunghe e ripetitive. Scopriamo quindi tre miniserie TV da vedere tutte d’un fiato, con trame avvincenti che terranno i nostri occhi incollati allo schermo. Oltretutto si tratta di prodotti da pochi episodi ciascuno, così da poterli vedere tutti in una sola serata.

Dieci piccoli indiani

Questa serie è un vero e proprio gioiellino. Prodotta nel 2015 da BBC One con il titolo di “And then there were none” questa miniserie è basata sull’omonimo e famosissimo romanzo di Agatha Christie. Gli episodi sono solo 3 da 60 minuti ciascuno.

Siamo nel 1939: otto persone vengono invitate dai coniugi Owen su un’isola al largo delle coste inglesi. Nessuno di loro si conosce, e quando arrivano ad accoglierli non trovano marito e moglie ma due servitori. Tutto sembra andare per il meglio, finché a cena una voce sconosciuta non accusa tutti i presenti di essere assassini. Quello che doveva essere un tranquillo soggiorno si trasforma in un incubo: i personaggi sono bloccati sull’isola e iniziano a temere per le loro vite.

Tutankhamon

Miniserie composta da 4 episodi da 45 minuti ciascuno e prodotta in Inghilterra nel 2016. Ambientata a partire dal 1905, questa serie racconta la vera storia dell’egittologo Howard Carter e della più grande scoperta archeologica del XX secolo. Infatti fu proprio lui, assieme al suo finanziatore Lord Carnarvon, a ritrovare la perduta tomba del faraone bambino Tutankhamon. Disprezzato e preso in giro da tutti per le sue convinzioni che sembravano impossibili, Howard Carter riportò alla luce uno dei tesori più belli di tutti i tempi.

Dracula

Tra le tre miniserie TV da vedere tutte d’un fiato non può certo mancare Dracula. Prodotta da BBC One e Netflix nel 2020, questa serie si basa sul celebre omonimo romanzo di Bram Stoker. In questo caso le puntate sono 3 da 90 minuti ciascuno.

La storia narra della nascita della famosa leggenda del vampiro Dracula e del suo particolare e secolare rapporto con Van Helsing. Dimentichiamoci però le classica tradizione del libro: qui infatti i protagonisti, le relazioni e le vicende evolvono e si trasformano. I personaggi non sono più solo buoni o cattivi, ma vengono mostrate le varie sfaccettature del loro carattere.