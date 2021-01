I jeans sono senza dubbio i pantaloni più famosi ed indossati in assoluto. Sono infatti pochissime le persone che non ne possiedono neanche un paio nel proprio guardaroba. Parliamo di pantaloni estremamente versatili, che proprio per questo vengono acquistati da tantissimi tipi di persone. Sia che si vuole essere sempre alla moda sia che si stia cercando un comodo pantalone, il jeans andrà bene in entrambi i casi. Se infatti sul pantalone non ci sono problemi, spesso la difficoltà rimane su cosa indossare con quest’ultimi. A tal proposito, tra poco andremo a svelare i tre segreti per scegliere la maglietta perfetta da abbinare ai nostri jeans.

In tanti modi diversi

Sono tanti i vestiti che possiamo abbinare ad un paio di jeans, a seconda del look che vogliamo mostrare. Possiamo indossare una camicia per sembrare più eleganti, o una canottiera per risultare più casual. A seconda del fisico, sceglieremo se optare per una camicia larga da lasciare fuori i pantaloni, oppure per una più aderente da mettere dentro per far risultare il fisico. Anche rispetto al tipo di scarpe che scegliamo possiamo rendere il jeans in tanti modi diversi. Come si legge in questo articolo inoltre, pure la scelta di come tenere l’orlo dei pantaloni può incidere sul risultato finale. Ma ora invece, andiamo a vedere i tre segreti per scegliere la maglietta perfetta da abbinare ai nostri jeans.

Piccoli e semplici trucchi

In questo articolo, vogliamo concentrarci sui piccoli e semplici trucchi che possiamo utilizzare nella scelta della maglietta da abbinare ai jeans. Infatti la cosiddetta t-shirt, è l’indumento maggiormente indossato quando ci si mette questo tipo di pantalone. Innanzitutto parliamo del colore della maglietta. È importante infatti sceglierlo in base al colore dei nostri occhi e della nostra pelle. Scegliamo magliette che siano in grado di creare contrasto sia con il colore del jeans che con quello dei nostri particolari. Facciamo dei tentativi e capiamo quali riescano di più a risaltare il nostro viso.

In secondo luogo, optiamo per delle t-shirt che abbiano il collo a V. Infatti questo tipo di design, soprattutto se indossato con questo pantalone, dona al nostro corpo una forma più snella. Al contrario di altri stili come ad esempio il collo alto, che tende ad ingrassare.

Ultimo ma non per ordine di importanza, la manica. Va bene sia una maglietta a manica corta che una a manica lunga, l’importante è che non sia a tre quarti. Questo stile infatti, non è indicato in uno stile casual perché tende ad allargare la nostra silhouette. Dunque ecco i tre segreti per scegliere la maglietta perfetta da abbinare ai nostri jeans.