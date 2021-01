Scegliere quali vestiti indossare non è una decisione di poco conto e fine a se stessa. Lo stile che scegliamo dice molto della nostra personalità. Preferire un abito a un altro, o comprare un accessorio particolare, sono scelte che definiscono il modo in cui ci presentiamo agli altri. Sapere dunque quali vestiti sono più adatti al nostro fisico e alla nostra personalità è molto importante. Oltre a capire quali, è molto utile anche capire come indossare determinati abiti e accessori. A tal proposito, tra poco andremo a svelare un trucco che in pochi conoscono.

I jeans

Un capo d’abbigliamento presente negli armadi di tutti è senza dubbio il pantalone di jeans. Questo tipo di pantaloni, sin dalla sua prima apparizione sul mercato della moda, non ha mai smesso di essere acquistato e amato da tutti. Grazie alla forma e alla comodità che donano, sono in tantissimi ad indossare i jeans per molte occasioni differenti. Con qualche accorgimento infatti, questi pantaloni possono diventare ottimi anche per delle occasioni eleganti.

Un’altra qualità dei jeans è rappresentata dal fatto che sono pantaloni adatti a tutti, indipendentemente dalla forma fisica. Anche se si ha qualche chilo di troppo, questi pantaloni possono donare una forma molto armoniosa, basta solo conoscere qualche trucco. Dunque ecco svelato come indossare i jeans per apparire snelli, dimagriti e slanciati.

Il segreto dell’orlo

Per quanto possa sembrare incredibile, il modo in cui ci vediamo addosso i jeans può cambiare enormemente in base a come decidiamo di sistemare l’orlo. Per risultare più slanciati, il consiglio è quello di sistemare l’orlo all’altezza del malleolo, qualche centimetro sopra il collo del piede. In questo modo, la parte più magra e snella della gamba sarà visibile ed anche evidenziata.

Oltre a questo è molto importante la scelta delle scarpe. Per risultare più slanciati, abbiniamo al jeans delle scarpe alte come ad esempio degli stivaletti o anfibi. Sebbene possano sembrare dettagli poco importanti, prendendo queste accortezze sembreremo più alti ed anche con qualche kilo in meno. Provare per credere. Dunque ecco svelato come indossare i jeans per apparire snelli, dimagriti e slanciati.