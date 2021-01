Per vivere felici, o comunque per condurre un’esistenza decisamente più serena, ecco le 10 azioni quotidiane per prendersi davvero cura di sé stessi. Perché spesso bastano solo dei piccoli gesti e dei semplici comportamenti per piacere e per piacersi tenendo lontani i pensieri negativi e la bassa autostima.

Ecco le 10 azioni quotidiane per prendersi davvero cura di sé stessi

Fare attività fisica tutti i giorni. Basta giusto mezz’ora di esercizi a corpo libero o semplicemente fare una passeggiata dopo pranzo.

Controllare il proprio regime alimentare. Si può mangiare tutto il giorno tenendo a bada le calorie. Anche mangiando i dolci così come viene spiegato in questo articolo.

Curare il proprio aspetto. Si tratta di una forma di rispetto di base per sé stessi. In quanto, indipendentemente dai giudizi altrui, curare il proprio aspetto migliora l’umore, e fa aumentare alla lunga l’autostima e l’amor proprio.

Limitare l’uso dello smartphone. A meno che non serva per lavoro, un’ora al giorno di utilizzo del telefono cellulare è più che sufficiente.

Pianificare la giornata. La sera, per il giorno successivo, pianificare le 24 ore fissando degli obiettivi di breve, di medio e anche di lungo termine.

Coltivare le amicizie. Sentire regolarmente i propri amici è importante. Evitando sempre di pensare che debbano essere sempre gli altri a farlo. E questo, in particolare, vale ancor di più per gli amici che sono distanti.

Dedicare del tempo al proprio partner. Per amare ed essere amati, è importante programmare con il proprio partner un evento. O un appuntamento con una cadenza quantomeno settimanale. Che si tratti di una serata sul divano a vedere un film, o di una cenetta al lume di candela.

Aiutare i bisognosi. La fiducia in sé stessi, avendone la possibilità, passa pure attraverso il sostegno a qualcuno che ha bisogno di aiuto. Spesso non solo a livello economico.

Mantenere le promesse. La promesse che si fanno agli altri e anche a sé stessi, devono essere possibilmente mantenute, altrimenti è sempre meglio non farle.

Affrontare sempre i problemi. I problemi sono tali perché hanno una soluzione. Rimandare significa solo rendere i problemi stessi troppo grandi e difficili da risolvere.