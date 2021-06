L’estate fa venire voglia di invitare amici a cena e trascorrere tempo in compagnia.

Non sempre però si ha tempo di preparare una cena sontuosa e soldi da spendere per comprare del pesce fresco. Come fare dunque per ovviare a questi inconvenienti?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco qual è la ricetta più simpatica dell’estate per spendere poco e fare bella figura.

Il pesce finto

Questa curiosa ricetta è davvero semplice da preparare, richiede poco tempo e pochi semplici ingredienti. È gustosa, fresca e davvero appariscente.

Ecco come fare.

Ingredienti

patate 1 chilo;

tonno sott’olio 300 grammi;

uova 6;

prezzemolo 1 mazzetto;

aglio 2 spicchi;

limone 1;

olio evo q. b.;

sale q. b.;

pepe nero q. b.

Procedimento

Mettere a lessare le patate con la buccia e fare assodare le uova in un pentolino a parte.

Nel mentre tritare finemente le foglie di prezzemolo con i due spicchi d’aglio e qualche scorza di limone. Quando le patate sono pronte, scolarle e sbucciarle. Fare lo stesso con le uova.

In un ampio recipiente mettere le patate lesse, il tonno scolato, il trito di prezzemolo, aglio e limone ed amalgamare bene, creando un impasto unico e compatto. A questo punto strizzare il limone nel composto, aggiungendo un filo d’olio, il sale e il pepe nero.

Prendere 4 uova sode, tagliarle a pezzettini piccoli e unirle al composto, mescolando con cura.

L’impasto è pronto. A questo punto non resta che stendere l’impasto su un vassoio, dandogli la forma di un pesce. Utilizzare le 2 uova rimanenti per guarnire il piatto, tagliandole a fette fini per abbellire la figura. A questo punto non resta che coprire il vassoio con la pellicola e lasciarlo riposare in frigo per almeno un’ora. Più tempo resta in frigorifero, meglio è.

Servire il pesce finto in tavola, riempiendo i bordi con insalata e verdure fresche.

Il risultato sarà davvero eccezionale.

Dunque ecco qual è la ricetta più simpatica dell’estate per spendere poco e fare bella figura