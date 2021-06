Quando pensiamo al limone lo colleghiamo subito alla vitamina C, infatti questo è un frutto sensazionale per il nostro organismo grazie alle sue proprietà.

Oltre ad essere benefico, è un prezioso alleato per la nostra cucina, infatti il suo utilizzo non permette alle mele o ai carciofi di annerire.

In questo periodo estivo lo usiamo maggiormente, proprio perché si presta benissimo alle nostre insalate miste o alle spremute rinfrescanti e dissetanti.

Ecco perché molti stanno versando del succo di limone sulle piante del giardino

Non tutti sanno che il limone è in grado di favorire la concimazione per alcuni tipi di piante come per esempio l’azalea e l’ortensia.

Basterà semplicemente spremere il succo di un limone e diluirlo in un litro d’acqua per poi inserirlo in uno spruzzino vuoto a disposizione.

Dopo di che dovremo versarlo sulle nostre piante, circa due volte alla settimana, in questo modo daremo nutrimento alle nostre piante acidofile.

Con questo tipo di piante facciamo attenzione all’acqua utilizzata per annaffiarle, infatti non deve essere troppo dura perché il calcare inevitabilmente abbassa l’acidità del terreno.

Se intendiamo rendere l’acqua del rubinetto più acida ci viene incontro proprio il succo di limone, aggiungendo il succo di mezzo frutto ogni litro d’acqua.

Lasciamolo solo agire per tutta la notte, in questo modo correggeremo in maniera del tutto naturale l’acidità del terreno delle nostre piante.

Utilizzi alternativi

Il succo di limone ci può anche essere d’aiuto per eliminare gli afidi dalle nostre piante.

Questi sono degli insetti molto fastidiosi che attaccano in particolare le nostre rose e che si diffondono velocemente, danneggiandole inevitabilmente.

Basterà creare una miscela utilizzando, appunto, il succo di limone, un cucchiaio di sale grosso e mezzo litro di acqua.

Basterà solo più fare sciogliere molto bene il sale nella nostra soluzione per poi nebulizzarla sulle foglie della nostra pianta.