Anche se non è obbligatorio cambiare le nostre fragranze preferite al variare delle stagioni, quando lasciamo i vestiti invernali per fare spazio a vestiti più leggeri e ariosi, è naturale per noi cercare fragranze più frizzantine. Le note legnose e profonde iniziano a sembrarci troppo intense e ricerchiamo note leggere in armonia con le giornate estive. anche se non possiamo ancora lasciare l’ufficio, la miscela equilibrata di note dolci, fresche e floreali trasporta i nostri sensi in uno stato di beatitudine simile a una vacanza. Profumo d’estate.

Tre profumi anti caldo dolci e fruttati per sentirci subito in riva al mare + 1 da portare in vacanza

Agrumati, freschi, tropicali, fruttati, fiori bianchi, legno, ma anche cocco. Il profumo della frutta fresca, che riporta immediatamente alla mente l’odore delle vacanze al mare, forse anche perché tante fragranze contenute nelle creme solari ricordano proprio questi frutti, influenza positivamente l’umore. I profumi della bella stagione sanno di brezza marina, avvolgenti ma freschi e rigeneranti, ci mettono subito di buon umore con vitalità ed energia. Tra queste fragranze magiche, vediamo tre profumi anti caldo dolci e fruttati capaci di trasportarci subito in un’oasi di piacere in cui immergerci. Ricordiamo che in estate è meglio preferire le eau: che siano de toilette, de cologne o de parfum, sono più volatili e fresche, perfette per essere spruzzare in maniera generosa.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo fico di amalfi

Un bellissimo tramonto sulla costiera amalfitana, fico di amalfi è un eau de toilette unisex. La fragranza appartiene alla collezione blu del Mediterraneo del marchio italiano Acqua di Parma. Riflette la freschezza e la naturalezza delle onde del Mediterraneo italiano, il suo colore, la sua energia, la calda luce del sole. Una combinazione sensoriale che ci porta felicità e vitalità.

Dolce e Gabbana Light Blue Sun

Questa nuova versione dell’iconico light blue si ispira alla magia elettrizzante dell’amore estivo sull’incantevole isola di Capri. Sotto l’abbagliante sole del Mediterraneo, le note floreali e fruttate azzurre acquisiscono un nuovo carattere sensuale e speziato, grazie ai limoni italiani e alle mele succose.

Maison Margela, Replica Beach Walk

L’aroma pulito e cremoso con un pizzico di iodio ci ricorda una passeggiata in riva al mare. I piedi affondano nella sabbia, le onde si infrangono contro le gambe. La spiaggia brilla sotto il sole splendente. Beach Walk ricorda una giornata d’estate. Bergamotto, limone e pepe rosa si fondono insieme in una ventata di freschezza come la schiuma dell’acqua, senza esitazione. Un radioso e sensuale ylang ylang mette in risalto i profumi ammalianti del latte di cocco, del muschio e dell’eliotropio.

Hawaiian Tropic Aloha Coco

Questa economicissima acqua scintillante dal profumo paradisiaco è la svolta dell’estate. Saranno gli anni 2000 che sono tornati alla ribalta, sarà l’estate che ci rende più colorate e ragazzine, ma questa acqua profumata piena di glitter ci farà fare un salto indietro nel tempo. Perfetta per esaltare l’abbronzatura e illuminare i capelli.

