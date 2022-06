Taglio nuovo di capelli, nuova vita. Solitamente quando si sente il bisogno di cambiare drasticamente qualcosa si tagliano i capelli. Altre volte invece basta scegliere un profumo nuovo. Questo avrà la capacità di regalarci una nuova dimensione attorno a noi.

Ci sono fragranze più floreali, alcune più marine, alcune più legnose e altre esuberanti. Spetta a noi scegliere. Magari per l’estate vogliamo sentirci più dolci. Oppure in sintonia con il mare. Vogliamo creare un contrasto. Oppure sentiamo la necessità di vivere la vita con spensieratezza.

Per ogni donna, per ogni occasione, per ogni desiderio esiste un profumo.

Attenzione però a non tralasciare i marchi che realizzano fragranze no gender. Sono dei profumi magari un pochino particolari, a cui forse non siamo abituati, ma la bellezza di questi è proprio nella loro formulazione. Un profumo che si ama per quello che è, che fa sentire a proprio agio chiunque lo indossi.

E così ci sono fragranze indirizzate più per lei, altre più per lui e altre ancora per chi semplicemente ama gli odori.

Quelli che ora proporremo sono profumi abbastanza particolari, paralleli poi ci possono essere altre fragranze più commerciali come quelle di Calvin Klein o Hugo Boss.

Se indecise sul profumo nuovo ecco le tendenze da donna del momento per l’estate 2022

Il primo sicuramente degno di nota è Vilhelm Parfumeri New York. Una sola boccetta per diversi profumi. Perché quello che conta è la storia che c’è dentro quel flacone, non la sua forma.

Fragranze che quindi rappresentano storie e sono il culmine di un processo ampio, creativo e collaborativo. Per trovare il profumo giusto sarà necessario odorarli tutti, perché l’unica cosa che conta è il profumo, non il design del flacone. E questi sono profumi che vanno benissimo sia per lei sia per lui.

Da New York ci spostiamo invece a Portofino, sulla riviera ligure. E qui presentiamo Neroli Portofino di Tom Ford, una fragranza che ci riporterà alla mente il mare, la brezza estiva e gli odori della Liguria. Presenti anche fragranti oli di agrumi, meravigliose note floreali e sottotoni ambrati.

Un fragranza complessa, ma al tempo stesso che evoca piacere e interesse è Infusion d’Iris Eau de Parfum di Prada. Una fragranza che si apre con gli odori di agrumi e poi si addolcisce con delle note delicate di iris. In chiusura troviamo il vetiver e il cedro, che si stemperano con le bollenti note del benzoino e dell’incenso.

E sul finire abbiamo L’Artisan Parfumeur, Bois Des Sables Eau de Parfum. Un fragranza che possiamo raccontare come una grande distesa di sabbia da cui improvvisamente emerge una foresta di legni pregiatissimi. E allora, se indecise sul profumo nuovo ecco le tendenze da donna che possiamo facilmente trovare in commercio.

Lettura consigliata

Questi profumi che in molti abbiamo in bagno sono ricercatissimi dagli esperti e potrebbero valere una fortuna.