Con l’avvio della bella stagione, l’armadio si tinge dei colori dell’estate. Ed ecco tornare nuovamente alla luce capi d’abbigliamento dalle tonalità più disparate. Il bianco, nuance da sfoggiare in tutte le stagioni, da maggio a settembre, ravviva il suo essere. Decretato il colore “must” da indossare nelle calde serate estive, il bianco nasconde, però, delle insidie dietro l’angolo.

Quando si pensa alle scarpe, ad esempio, si fa presto a capire che le calzature di colore chiaro tendono a sporcarsi troppo in fretta.

Di seguito, vi proponiamo tre piccoli trucchetti che potrebbero ritornarvi utili quando vi appresterete a pulire le scarpe bianche.

Ecco tre piccoli trucchi per pulire le scarpe bianche senza rovinarle

Prima di procedere con il lavaggio, innanzitutto, occorrerà togliere le stringhe ed eventuali suole interne removibili. Le suole potranno essere lavate con detergenti classici purché delicati, in questo modo eviterete di rovinarle. Per i lacci, invece, è consigliata una soluzione di acqua tiepida e candeggina. Immergete i lacci nell’acqua per una decina di muniti ed il gioco è fatto.

Il dentifricio è un ottimo alleato

Per rendere giustizia alla brillantezza delle scarpe, invece, vi proponiamo uno dei vecchi rimedi della nonna: il dentifricio.

La pasta dentifricia, comunemente utilizzata per la pulizia, la manutenzione dell’estetica e della salute dei denti, ha anche altre potenzialità. Il dentifricio, infatti, oltre che per l’igiene orale, può essere utilizzato per pulizie domestiche. Perfetto per togliere le macchie più difficili e per lucidare l’argento, il preparato è un ottimo alleato per pulire le vostre scarpe bianche. Vi basterà prendere un vecchio spazzolino e strofinare delicatamente il dentifricio su tutta la superficie esterna della calzatura. Sciacquate lo spazzolino sotto l’acqua leggermente calda e ripetete più volte l’operazione. In pochi minuti, le vostre scarpe saranno come nuove.

Altro rimedio della nonna: il bicarbonato di sodio

Il dentifricio può essere sostituito con il bicarbonato di sodio. Va sempre strofinato con accuratezza sulle calzature bianche. Per le sue proprietà e per il suo potere sbiancante, il bicarbonato viene impiegato anche durante il bucato per ravvivare i capi bianchi o per pretrattare le macchie.

Fra i tre piccoli trucchi per pulire le scarpe bianche senza rovinarle, ecco come lavare le scarpe in lavatrice

Nella quotidianità dei giorni nostri, dove il tempo è denaro, molti preferiscono delegare il lavaggio delle scarpe alla cara lavatrice. Ebbene, ricordate che anche in questo caso, bisogna stare attenti e selezione il tipo di lavaggio più giusto alla calzatura.

Scegliete il programma per capi delicati ad una temperatura di 30 gradi. Vietata la centrifuga.

Asciugare le scarpe bianche. Asciugatrice sì o no?

Per evitare brutte sorprese, vi consigliamo di evitare l’asciugatrice. Strumento sicuramente più rapido ma che potrebbe sgualcire il tessuto delle vostre scarpe. Optate, invece, per un’asciugatura all’aperto, evitando i raggi diretti del sole che provocherebbe l’ingiallimento delle vostre calzature.