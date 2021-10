Rendere impermeabili scarpe anche costose non è mai stato così semplice spendendo meno di 10 euro

L’estate appena passata è stata particolarmente torrida, abbiamo sofferto temperature che hanno oltrepassato di gran lunga i 40 gradi.

Ora il meteo sembra voler rimediare, forse anche troppo, a questi lunghi mesi di siccità.

Per le prossime settimane le previsioni parlano di un tempo decisamente “ballerino”, con forti ed improvvisi acquazzoni.

È anche per questo che preoccupa il meteo di ottobre e novembre e conferma che il clima sta impazzendo.

Il rischio è infatti quello di ritrovarsi sulla strada per il lavoro o per commissioni varie ed essere sorpresi da un nubifragio in piena regola.

Magari proprio il giorno in cui decidiamo di sfoggiare le nostre scarpe nuove, bianche o in un tessuto particolare, acquistate anche con qualche sacrificio.

Un bel guaio, soprattutto se non abbiamo modo di ripararci o di correre a casa e mettere in salvo le nostre scarpe preferite.

Un problema che può riguardare anche gli scarpini da calcio, un tipo di calzatura decisamente costosa e delicata.

A rimetterci non sono soltanto le scarpe più o meno costose ma anche la salute.

Avere i piedi fradici, magari per diverse ore, potrebbe essere la causa di diversi malanni di stagione, oltre che di fastidiosi dolori articolari.

Tuttavia, esistono diversi metodi per salvaguardare salute, scarpe e portafoglio senza dover ricorrere a calzolai, sempre più introvabili o strane ricette.

Tra i metodi fai da te più famosi c’è la vaselina, un prodotto lubrificante contenente lanolina.

Quella ad uso cosmetico potrebbe essere un buon compromesso impermeabilizzante se spalmata con un panno asciutto su tela, pelle, ecopelle e nylon.

Ecco il sistema più semplice e meno dispendioso più qualche consiglio

Il rischio in questi casi è quello di avere addosso forti odori per l’intera giornata o non ottenere il risultato sperato.

Ecco perché rendere impermeabile scarpe anche costose non è mai stato così semplice spendendo meno di 10, con questo prodotto specifico.

Nessuna magia.

Si tratta dello spray impermeabilizzante di cui forse pochi conoscono l’esistenza, e che si può acquistare sia nei negozi di scarpe che online.

La spesa è davvero irrisoria, superando raramente la decina d’euro, ma il risultato è garantito.

È importante seguire le istruzioni di applicazione, ma consigliamo di applicarlo in abbondanza sulle cuciture e sulle pieghe della tomaia.

È soprattutto da questi punti che penetra l’acqua!

Insomma, piedi asciutti e scarpe in salvo. Bastano poche accortezze ed un buon prodotto.